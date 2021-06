Scaloni define la lista de los 28 para la Copa América y Armani está en veremos

10/06/2021 - 02:00 Deportivo

La selección argentina de fútbol está de regreso en el país después del 2 a 2 ante Colombia por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y toda la expectativa está ahora en la lista defininitiva que dará a conocer hoy el entrenador Lionel Scaloni para la Copa América que arrancará el próximo domingo con dos partidos.

Pero la noticia del día podría estar por el lado de Franco Armani. El arquero de River se se realizó ayer un testeo de manera particular en Buenos Aires y el resultado registrado volvió a darle positivo pese a estar de alta.

Esa carga viral residual ya lo dejó afuera de los dos compromisos por Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia, pero ahora en el seno del cuerpo técnico del seleccionado nacional el debate pasa por incluirlo en la lista final de los 28 futbolistas que participarán de la Copa América que Scaloni debe presentar antes de las 13 de hoy.

Lo concreto es que de acuerdo con el protocolo sanitario publicado por Conmebol, “todos los futbolistas cuyos resultados registrados en testeos realizados en las últimas 48 horas sean positivos o indeterminados, no podrán ingresar al país sede de la competencia”, por lo que en este caso Armani no podría viajar junto con la delegación que el próximo sábado volará hacia Río de Janeiro.

Más allá de esta situación, que incomoda y mucho a Scaloni, también hay que destacar que hoy será un día de definiciones para otros otros jugadores del plantel que podrían quedar al margen de la lista y por ende de la Copa América.

El primero que ya se sabe que no estará es Lucas Alario. El delantero del Bayern Leverkusen no se recuperó de una lesión en el tendón del muslo derecho: se perdió la doble fecha de Eliminatorias y tampoco estará en Brasil. De hecho, el ex River ya abandonó el predio de la AFA.

Hay otros dos que son fijas: José Palomino y Emiliano Buendía. Ninguno sumó minutos ante Chile y Colombia. El cuarto desafectado sería Nahuel Molina. El lateral surgido en Boca, de presente en el Udinese, jugó un rato en el tramo final ante la “Roja”. Y contra los cafeteros se quedó afuera del banco.

¿El quinto será un arquero? No está confirmado. Depende mucho de los resultados de los PCR: si a Franco Armani le sigue dando positivo, es probable que se pierda la Copa América, como sucedió con las Eliminatorias. La primera señal no es buena: mientras la Selección estaba en Colombia, el 1 de River se testeó en otro laboratorio y sigue dándole positivo. Ahora, si Armani llegara a estar bien y apto para jugar, no se descarta igual que Scaloni lleve cuatro arqueros.

Entonces deberá desafectar un jugador de campo más. Igualmente, los que se queden afuera estarían como reserva en caso de que deban ser convocados por casos de coronavirus en el plantel (se pueden hacer hasta cinco cambios durante la competencia).l