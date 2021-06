Leonardo Gutiérrez: “Mi idea es tener un dos nacional que lleve la batuta”

10/06/2021 - 02:14 Deportivo

Leonardo Gutiérrez dio algunos indicios del nuevo Olímpico, versión 2021/22, y comentó que su idea es la de “tener un dos (escolta) nacional que lleve la batuta”, aunque no tiró ningún nombre propio.

“Estamos sondeando a muchos jugadores. Mi idea es tener un dos nacional, que sea el que lleve la batuta del equipo. Estamos viendo un interno extranjero o también nacional. Pero por ahora no es más que eso. Nosotros tenemos tres, cuatro jugadores jóvenes con Aliende, Grun, De la Fuente y Cáceres. Tenemos que ver la opción de Luciano Ortiz, que tuvo una buena temporada. Estamos analizando todo el armado para ver cómo lo podemos cerrar”, comentó el entrenador cordobés en una entrevista concedida a Prensa AdC.

“En principio estamos atrás de un par de jugadores nacionales en la posición del 2 y del 4 para rearmar a los titulares y después de ahí ver a quiénes tenemos en las posiciones de suplentes para que el equipo sea competitivo y llene las expectativas que se ponen los dirigentes”, agregó “Leo”, que la temporada pasada llevó a Olímpico hasta los playoffs de reclasificación, donde fue eliminado por Instituto.

“La tranquilidad que te dan los dirigentes es esencial en estos casos, pero la presión también está en que el equipo juegue y funcione como tal para conseguir triunfos, que es lo importante en la competencia. Hoy estamos buscando la forma del equipo, cuando armemos los cinco titulares y algunos que vengan de atrás ya vamos a ver mejor todo, cómo vamos a jugar y qué forma le damos ofensiva y defensivamente”, agregó de cara a la temporada 2020/21 de la Liga Nacional.

Aliende y Grun

Sobre la continuidad de Guillermo Aliende y Federico Grun, declaró: “Creo que ‘Guille’ está listo para tomar más protagonismo y tener más injerencia en el equipo en cuanto a las responsabilidades que pueda llegar a tener. Está listo para ser el base titular y para llevar adelante el equipo. ‘Fede’ Grun es un chico que está creciendo. Tuvo una buena temporada, con altibajos, pero creo que fue de menor a mayor. Entendió el rol que tenía que cumplir en el plantel y lo hizo bien. Tiene mucha energía, se entrena mucho, le gusta competir. Es un chico joven, que tiene un futuro enorme. Por eso la apuesta del club y de nosotros hacia ellos. Son chicos que tienen la energía, las ganas y las ambiciones para ir por más. Son dos jugadores que necesitamos para que el equipo continúe progresando”.

En el plano personal, aseguró que está feliz de seguir en Olímpico. “Cuando me dijeron de continuar yo acepté porque estoy cómodo en la ciudad, en el club, se puede trabajar bien. Hay gente muy buena, los dirigentes siempre están ahí apoyando y ayudando. Siempre están en la búsqueda de progresar y todo esto te da ganas y energías de seguir. Nunca me exigieron un resultado, así que me dejan trabajar, me dejan ser y crecer. Es el club ideal para seguir creciendo como entrenador y para continuar desarrollando mis ideas. Coincidimos mucho en los pensamientos con los dirigentes”, indicó el entrenador, que tendrá como asistentes a Julián Pagura y José María Gerez.l