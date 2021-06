El colombiano Dixon Rentería le apunta a cosas grandes

11/06/2021 - 03:01 Deportivo

Ni bien llegó de Colombia a principios de este año, sorprendió al afirmar que venía para “ser campeón”. Pero Dixon Rentería no se achica y, en la pretemporada de Central Córdoba que se inició esta semana, reiteró que apuesta por ese mismo objetivo.

“Volvimos de unas vacaciones que merecíamos y necesitábamos como para recapacitar sobre lo que se hizo en el torneo. Estamos empezando una pretemporada, venimos con otra mentalidad y sabemos que lo que viene lo debemos afrontar de mejor manera”, arranco diciendo el zaguero central.

Y agregó: “Tenemos la mentalidad de prepararnos bien para esperar el torneo y luchar por salir campeones y quedarnos con un cupo a un torneo internacional”.

Dixon se refirió a la paridad de la Copa pasada y definió a Colón como un justo campeón.

“No es que haya mucha diferencia, pero hay jugadores que son desequilibrantes en cada equipo y esos son los que hacen la diferencia. Colón fue campeón porque lo mereció desde que se inició hasta que terminó el torneo”, señaló.

En el plano individual, Rentería fue autocrítico y se refirió a los aspectos que ya trabaja para corregir. “Tengo que mejorar a la hora de dar el pase, porque estaba dudando mucho. A veces las cosas fáciles las hacía difíciles y a las difíciles las hacía fácil. En eso tengo que mejorar y creo que lo vengo haciendo, mi parte de concentración la he aumentado al máximo. He tenido un cambio súper grande y eso me motiva a seguir preparándome cada día mejor”, concluyó el colombiano.l