Ex campeones están en contra de las peleas con youtubers

11/06/2021 - 03:17 Deportivo

Por Daniel Vera

dvera@elliberal.com.ar

¿Nace una nueva forma de ver boxeo o simplemente se trata de atraer al público con una puesta en escena que está guionado hasta por los propios protagonistas del espectáculo?. Hoy en el rudo deporte de los puños todo puede pasar. Y como dice la expresión pupular “para muestras basta un botón”.

Floyd Mayweather, el múltiple ex campeón mundial y la figura más reconocida en los últimos años, hizo una presentación el pasado fin de semana ante el youtuber Logan Paul y dejó una imagen que para muchos fue parte de un show meditático y de un negocio que les dejó 50 millones de dólares de recaudación en el pay per view.

Pero no todo termina aquí. La idea de la velada que se vio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos, rápidamente se trasladó hasta esta parte del continente y ahora es el youtuber uruguayo Yao Cabrera que desafío nada menos que al “Chino” Maidana, otro ex campeón del mundo y hoy alejado del boxeo.

“Estoy de acuerdo en que se hagan este tipo de eventos, sobre todo por parte del boxeador. No hay que olvidarse que cuando uno se retira de la actividad, busca la forma de que esos ingresos que uno tenía cuando estaba en actividad, se mantengan haciendo como dice la clásica ‘changuita’. Como entrenador en este caso podemos dar clases y recibir algo a cambio porque a lo mejor no sabemos hacer otra cosa. No me parece mal la idea”, expresó Eduardo “Cirujano” Morales cuando opinó sobre este punto que abrió el debate en el pugilismo nacional e internacional.

Luego agregó: “Me gustan más las exhibiciones entre boxeadores. El objetivo es recaudar dinero para que uno pueda subsistir con dignidad”.

Morales sí aclaró que no comparte las exhibiciones entre un boxeador profesional o retirado con un yotuber como se dio en el caso de Mayweather con Logan Paul.

“Ahí es puro negocio. Todo se transforma en un circo romano. Puede pasar cualquier cosa, entre ellos la muerte y el boxeo podría quedar con una mancha muy grande en este sentido”, acotó el “Cirujano.

Sobre el desafío que le planteo el youtuber Cabrera a Maidana, Molares expresó. “Le mandé un mensaje al ‘Chino’ Maidana pidiéndole que no le acepte el desafío. Sería darle fama a ese chico que ni siquiera es deportista. Para hacerlo, primero se tiene que hacer unos estudios físicos. Hay mucho riesgo en este sentido porque puedes tener un desprendimiento de retina o te puedes morir. El boxeo no es un juego. No estoy de acuerdo con las exhibiciones con youtuber o con otras personas que no sean del ambiente boxístico”, remarcó.

Morales diferenció esta situación con la pelea que protagonizaron en su momento Mayweather con el irlandés Conor McGregor, campeón de la artes marciales.

“McGregor fue un ex campeón y se hizo los estudios antes de combatir con Mayweather”, dijo el ex retador del mundo de Shane Mosley.

“Locomotora Castro”

Jorge “Locomotora” Castro (ex campeón del mundo del peso medio) también dio sus impresiones al respecto.

“Los americanos son de comprar estos espectáculos por pay per view (pago por visión). Se hace un lindo show en Estados Unidos, pero aquí no creo que sea lo mismo. No me meto en eso porque cada uno hace su historia. A mí me gusta el boxeo. Soy un tipo que me gusta agarrarme a piñas. Mayweather es mutimillonario y maneja Las Vegas con todo el negocio. Aquí no es lo mismo, el argentino o el latino, no compra nada por pay per view. La televisión te puede poner unos mangos nada más. Allá pagan 50 dólares el pay per view para ver el festival de boxeo. No me intersan esos festivales”, señaló Castro para dejar en claro su posición.

También se fue un poco más allá y dijo que nunca puede haber una pelea entre un boxeador amateur con otro profesional.

“El ‘Chino’ Maidana lo puede llegar a matar si le pega una piña. El otro es amateur y con tal de ganar un mango se arriega un montón. No lo va a fiscalizar nadie”, afirmó.

Juan Domingo Córdoba es un ex campeón del mundo que enorgulleció a Santiago del Estero por su histórico triunfo ante el mexicano Melchor Cob Castro en el estadio Vicente Rosales del Club Olímpico.

El “Chango” conquistó el cetro mundalista de los minimocas de la OMB en 1998 y ve esta situación de las peleas entre un profesional contra un youtuber como un “negocio”.

“Es todo negocio. Los que hagan esas peleas saben que pueden ser taquillerras. Maidana va a querer pelear con cualquiera y hacer su plata. Esta bien, todo es negocio. Si yo estaría con un buen estado físico y me dejaría la edad, peleo con cualquiera”, apuntó Córdoba que hoy se mantie ligado a la actividad, pero en la función de entrenador en su gimnasio.

La falta de reconocidas figuras en el ámbito internacional donde pocos son los campeones mundiales que sobresalen en la actualidad, hacen que la gente y las empresas que promocionan el boxeo busquen la manera de atraer al público para que la actividad no se muera definitivamente.

“Mientras haya estos tipos de espectáculos, donde el objetivo es muchas veces enfrentar a grandes figuras entre sí, el boxeo no morirá. Como dije antes, si yo estuviera en condiciones físicas, me animo a pelear con cualquiera. Que todo sea por el negocio que se puede dar”, amplió Córdoba.

Tampoco a Diego Díaz Gallardo (otro ex campeón mundial) le gusta la idea de los duelos con youtubers.

“Están perjudicando al boxeo. Lo del ‘Chino’ no esta bien. Lo puede lastimar mal al chico. No tendría que hacerse esa pelea”, dijo Díaz Gallardo.

Seguidamente afirmó: “Uno para llegar a ser profesional te exigen una cantidad de peleas amateurs y para debutar lo haces con otro debutante. Que este chico quiera pelear con un ex campeón, no me parece normal”.l