“Murió por algunos momentos, no debería volver a jugar más”: el testimonio de un cardiólogo que atendió por siete años a Eriksen

Christian Eriksen paralizó ayer al mundo cuando, en pleno partido por la Eurocopa, cayó desplomado al suelo y tuvo que ser reanimado para finalmente terminar en un hospital.

Si bien se informó que se encuentra estable y puede hablar, no son buenas las noticias que llegan sobre su futuro y la continuidad de su carrera. Así lo expresó el doctor Sanjay Sharma, que forma parte del equipo profesional del Tottenham y quien controló al futbolista durante los siete años que vistió esa camiseta.

“Claramente, algo salió terriblemente mal. Pero lograron recuperarlo. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Y por qué sucedió? Este hombre tuvo pruebas normales hasta 2019, así que, ¿cómo se explica este paro cardíaco?”, se preguntó el reconocido cardiólogo.

El futbolista se descompensó cuando se acercó a recibir un saque lateral y entró presuntamente en paro cardiorrespiratorio. Fue atendido en el césped por los médicos del estadio, que intentaron reanimarlo durante casi 15 minutos.

Sharma, que trabajó con Eriksen durante el paso del danés en el Tottenham (2013-2020), confirmó que no tenía patologías previas y consideró que el hecho de que el futbolista esté consciente es “una muy buena señal. Estoy muy contento. El hecho de que esté estable y despierto dice que su perspectiva va a ser muy buena”.

Y finalmente realizó una dura proyección con respecto al futuro de su carrera: “No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió hoy, aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto”.