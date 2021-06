Sbuttoni: “Siempre es importante poder competir”

15/06/2021 - 02:37 Deportivo

Si bien todavía no hay caras nuevas en Central Córdoba, sí hay refuerzos. Es que Franco Sbuttoni podría considerarse como tal para el entrenador Gustavo Coleoni, que desde que asumió no pudo contar con el defensor porque estaba operado tras una lesión.

Pero en esta pretemporada, Sbuttoni arrancó trabajando a la par del grupo y el ex Arsenal se ilusiona con poder volver a competir por un lugar entre los once.

“Siempre que uno padece este tipo de lesiones, que son largas y con una recuperación que te demanda mucho esfuerzo físico y mental, se sufre estando afuera y no pudiendo colaborar con los chicos, ayudando desde adentro del campo. Lo peor que le puede pasar a un deportista de alto rendimiento es estar lesionado”, señaló Franco en diálogo con el departamento de prensa del club.

“Por ese lado, esta pretemporada es un poco especial porque mi meta este semestre es ponerme físicamente bien y tratar de aportar lo que requiera el grupo de mí y el equipo también”, agregó.

El marcador central dejó en claro sus próximas metas: “A lo largo de mi carrera, siempre fue una meta mía competir y estar a la par de todos para que el entrenador decida quién juega. Siempre es importante poder competir por un lugar, dando lo mejor y pudiendo aportar desde donde me toque”.

“Si me toca dentro del campo, mejor, porque todos los jugadores queremos jugar. Pero también estoy en una etapa de mi carrera en la cual estoy mucho más maduro, entiendo todas las situaciones, y sea cual sea la situación que me toque afrontar en este semestre de contrato que me queda en el club, lo voy a hacer de la mejor manera, dando lo mejor y feliz de poder volver a entrenar a la par de los chicos. Mi objetivo es sumar minutos este semestre, ayudar a los compañeros a que hagamos una buena campaña”, añadió.

Preparacion

El plantel de Central Córdoba inició ayer su segunda semana de trabajo en el predio del Iosep y hoy volverá a trabajar en doble turno, intensificando así su preparación en esta primera parte de la pretemporada.

Los trabajos de ayer se extendieron hasta pasado el mediodía y le sirven al cuerpo técnico para continuar realizando distintos tipos de evaluaciones físicas y afianzar conceptos tácticos de manera gradual

Mañana por la mañana, la totalidad del plantel y el cuerpo técnico serán hisopados en el estadio Alfredo Terrera y posteriormente se trasladarán a Las Termas, donde permanecerán por espacio de 10 días para realizar la parte fuerte de la pretemporada.l