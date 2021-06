De la Fuente: “Seguir un año más me deja relajado”

15/06/2021 - 02:45 Deportivo

Juan Esteban De la Fuente fue confirmado en el plantel de Olímpico para la temporada 2021/22 de la Liga Nacional y tendrá la chance de seguir afianzándose como una de las promesa del básquet argentino.

“La verdad que estoy muy contento y entusiasmado de poder continuar una temporada más en el club. La última temporada que se jugó fue algo anormal y extraño para todos. Estar en un formato de burbuja es agotador”, explicó el alero de 20 años, desde Mar del Plata.

“Seguir un año más en el club me deja relajado, de que voy a estar rodeado de buena gente, que va a querer lo mejor para mí y me va a ayudar en lo que yo necesite. Obviamente agradecido a los dirigentes y al cuerpo técnico por confiar en mí tanto el año pasado como éste. Esperemos lo mejor para esta temporada”, agregó ilusionado.

Titularidad

La temporada pasada, “Juane” fue incluido por “Leo” Gutiérrez en la formación inicial en varios partidos. “La titularidad del año pasado fue algo nuevo para mí. Si bien había sido titular en la Liga Argentina (jugaba en Quilmes de Mar del Plata), no es lo mismo que en la Liga Nacional. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio Leo. Creo que durante la temporada fui entendiendo más mi rol de alero titular. Creo que al final me pude acomodar bien a lo que me pedía Leo, que era intensidad defensiva en todo el juego y sumarme en el rebote, tanto defensivo como ofensivo”.

De la Fuente, hijo del recordado alero de Quilmes y de la selección nacional en la década del 80, destacó el grupo que se armó la temporada pasada.

“A nivel colectivo rescato el grupo que se formó. Al ser una temporada atípica, al estar en el hotel, nos llevó a pasar demasiado tiempo juntos. Si bien con algunos ya me conocía, se forma una amistad al verte con tus compañeros todos los días. La pasé muy bien fuera de la cancha, no hubo ni un problema, ni una sola pelea, una mala cara o algo que dañe al grupo. La verdad que rescato que eran todas buenas personas, tiramos todos hacia un mismo objetivo. Esperemos que se repita eso esta temporada”, comentó entusiasmado.

Por último, dejó en claro que es un jugador de rol, pero dispuesto a progresar. “Uno siempre intenta dar lo mejor en cada partido y en cada práctica. Trato de jugar para el equipo y lo que es mejor para mí, mejorar individualmente. Si la gente se fija en el laburo que estoy haciendo, mucho mejor, pero jugaría para lo que necesite el equipo y lo que sé que puedo dar yo”, explicó “Juane”. l