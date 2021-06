Rubén Zamponi: “Le podemos dar pelea a cualquiera”

17/06/2021 - 00:45 Deportivo

Para Rubén Zamponi, defensor de Mitre, el triunfo de su equipo ayer ante Tigre fue merecido y dio sus argumentos en conferencia de prensa. “El triunfo fue merecido. Pudimos tener lo que buscamos siempre que es jugar de un modo que veníamos practicando, que es tratando de presionar. En el primer tiempo hubo una variante en la táctica de ellos, pero después nos pudimos acomodar y creo que hicimos un buen partido”, señaló.

“La contundencia fue un punto muy alto que te permite trabajar con tranquilidad el partido, pero creo que también estuvimos firmes en todas las líneas, con la actitud de siempre. Esta vez salieron las cosas como las buscamos y eso es bueno”, agregó el ex Arsenal.

A pesar de que los resultados no se venían dando, Zamponi dejó en claro que siempre se trabajó de la misma manera. “Nosotros nos sentimos felices porque ante todo nos levantamos cada día para entrenar y buscar esto, una victoria. Venimos a un club grande, con mucha gente, mucha popularidad y que busca el ascenso. Lamentablemente las cosas no se nos han dado como lo veníamos planeando. Los números son fríos y no reflejan cosas que se ven en el día a día. Pero ahora estamos contentos con estos tres puntos, le ganamos al puntero del campeonato y hay que seguir trabajando para lo que viene”, dijo.

Consultado sobre si esperaba un triunfo abultado, respondió: “Esperábamos ganar, veníamos ya mentalizados y tuvimos tiempo para trabajar. Pudimos recuperar compañeros y tuvimos la paciencia para planificar algo que se pudo plasmar en la cancha. Las chances las tuvimos y las concretamos. Ellos tuvieron tres chances y son de generar más, eso habla también de una buena tarea en la parte defensiva”.

“No somos unos fenómenos ahora ni tampoco éramos un desastre, esto es más viejo que el fútbol. Pero sabemos que estando al cien por ciento, le podemos dar pelea a cualquiera. No es casualidad que hoy hayamos ganado y que el equipo se vaya recuperando, porque nos hemos recuperado del Covid, de lesiones. Debemos volver a ser ese equipo del arranque del torneo y darle ilusión a la gente”, amplió.

Por último, se refirió a todo lo vivido en torno a la continuidad del DT. “Cuando las cosas no salen, siempre hay murmullos y siempre se habla porque los números, como dije, son fríos, pero innegables. El entrenador es una persona que trabaja, al igual que su cuerpo técnico, para que nosotros estemos bien y nos está dando las herramientas para afrontar cada partido”, explicó. Y siguió: “Hoy nos propusimos ganar por nosotros mismos, por nuestras familias y también para demostrarle que seguimos ahí, intentando siempre hacer las cosas de la manera que nos propone en la semana. Esta vez salió y estamos todos contentos. Ojalá sea el inicio de una nueva racha”.