Quimsa no podrá fichar a “Penka” Aguirre porque una regla lo impide

18/06/2021 - 00:35 Deportivo

Los rumores periodísticos acerca de la vuelta de Nicolás “Penka” Aguirre a Quimsa quedaron descartados debido a que existe una norma que impide las contrataciones directas entre equipos finalistas de la Liga Nacional, según le comentó el presidente Gerardo Montenegro a EL LIBERAL .

“El año pasado, por la situación entre Instituto y San Lorenzo, se cambió la regla y de ahora en más no puede haber contrataciones directas entre finalistas de la Liga. Ni Quimsa puede contratar jugadores de San Lorenzo ni San Lorenzo puede contratar jugadores de Quimsa. Esa regla está vigente. No es que estemos o no interesados en Penka, reglamentariamente no se puede. Son todas puras especulaciones. Esa regla se ha impuesto a partir de la temporada pasada”, explicó el dirigente santiagueño, en referencia a la decisión adoptada en febrero del año pasado entre la mesa directiva de la AdC y representantes de los clubes.

Reglamentación

La norma en cuestión indica: *Restricción para traspasos de jugadores y cuerpo técnico entre equipos que jueguen la Final de La Liga, y los playoffs por la permanencia. Se impondrán sanciones monetarias y deportivas”.

Montenegro comentó además que mantiene contacto con el jugador. “He estado cenando con él hace dos días atrás. Penka sabe que tiene las puertas abiertas el día que quiera venir a Quimsa. Y él siempre me dice que cuando no juegue en San Lorenzo, va a venir para acá. Ahora hay una regla que lo impide, pero eso no quita que en el futuro pueda volver con nosotros. También Gaby (Deck) me ha dicho que va a venir a retirarse en Quimsa...”, comentó con una sonrisa cómplice.

En tanto, “Penka” está a la espera de que San Lorenzo defina si continuará jugando la Liga Nacional o venderá la plaza, lo cual lo obligará a ir en busca de nuevos horizontes.

La prioridad la tiene el “Ciclón”, que parece haber encontrado el respaldo para seguir en la Liga Nacional, pero también hay dos clubes brasileños interesados en el base armador santiagueño. Uno de ellos es Sesi Franca y el otro Minas Tenis Clube, pero la oferta del equipo de San Pablo sería más importante y tentadora.

Por su parte, Quimsa ya confirmó en el puesto a Franco Baralle y en los próximos días podría anunciar la renovación del contrato de Nicolás Copello, que permanece an Santa Fe a la espera de definiciones.