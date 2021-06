Hace mucho no se la veía jugar así

19/06/2021 - 02:47 Deportivo

Por Pablo Martel,

entrenador de Güemes.

Hace mucho que no se veía jugar a una selección argentina de la manera que lo hizo anoche ante Uruguay. Fue un partido muy bueno en el que Argentina asumió el protagonismo desde el inicio del juego, pudo abrir el marcador y tuvo muy buen juego. En ataque me ha gustado muchísimo cuando tuvo la posesión del balón.

En defensa, siempre estuvo bien parado. Fue un equipo corto que ha presionado alto por momentos y, cuando no lo podía hacer, se compenetraba muy bien de mitad de cancha para atrás, para así poder trabajar en la recuperación.

En el segundo tiempo, en los primeros minutos, Argentina le cedió la posesión a Uruguay, que no ha tenido ninguna idea y nunca lo pudo complicar defensivamente al equipo de Scaloni. Uruguay se mantuvo en su libreto de ser ordenado, pero sin mostrar nada en ataque.

Después de los 15 o 20 minutos, Argentina mostró su mejor versión, jugando siempre en campo rival, con un Messi en un muy buen nivel. El mejor jugador del mundo fue desequilibrante, generando faltas, y además estuvo compenetrado en la recuperación y la marca.

A la hora de hablar de los rendimientos individuales, además de Messi, me gustó mucho el trabajo de Guido Rodríguez y de Nahuel Molina. Además estuvieron muy bien Nico González y De Paul, una de las figuras junto a Messi. Lo del 10 del Barcelona me ilusiona mucho porque lo buscaron constantemente en ataque y hace bastante no jugaba así en la selección.

En definitiva, vi una selección argentina muy vertical, que me ilusiona y me gusta mucho. Con un juego directo. Goza de una salud táctica muy pero muy buena. También hay que decir que los recambios utilizados, tanto desde el inicio como en el complemento, han tenido un muy buen rendimiento. Al equipo le ha dado esa frescura que se necesita para trabajar los partidos y poder desnivelar.

Esta selección ilusiona, va de menor a mayor. Pero que hace mucho no se veía a una selección argentina jugar de esta manera.l