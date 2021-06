Juan Alessandroni: “Todo el plantel está muy comprometido”

19/06/2021 - 02:55 Deportivo

Mitre tomó oxígeno tras el gran triunfo por 4 a 2 sobre Tigre, que le permitió no solamente cortar una racha de siete fechas sin ganar en la Primera Nacional, sino sostener a Hernán Darío Ortiz en el cargo de entrenador del equipo.

“Todo el plantel está muy comprometido, sabemos los objetivos que tenemos y cómo lo vamos a buscar. Esto es fútbol, necesitamos de la suerte y en otros momentos no la tuvimos. Continuamente apoyamos al entrenador desde el trabajo, dejamos todo en los entrenamientos, pero a veces en los partidos no salen las cosas como uno quiere. Este grupo tiene un compromiso muy grande con el club y el cuerpo técnico, por más que los resultados no se den, siempre se deja todo”, expresó el mediocampista aurinegro Juan Alessandroni.

El “Pity” resaltó que el parate del torneo “nos vino muy bien para enfocarnos y cambiar el chip. Trabajamos de la mejor manera y tuvimos nuestro merecido triunfo. Muchas veces eso no sucede pero se alinearon los planetas, pudimos convertir y manejar el partido”. Alessandroni espera que Mitre pueda ser más regular, porque tiene potencial.

“Ganarle a rivales como Tigre y Belgrano es muy importante, pero la realidad es que la zona es muy pareja y todos los equipos son difíciles, puedes sumar de a tres ante el puntero o perder con el último. Tenemos que encontrar una regularidad en el funcionamiento, este partido lo hicimos muy bien, hay material y de a poco las cosas van a ir saliendo”, dijo.

“La cuota pendiente es tratar de encontrar una regularidad en el funcionamiento y en los resultados, lo primordial es mantener este rendimiento y esta idea durante todo el partido. Ahora toca Alvarado e intentaremos plasmar en la cancha todo lo que venimos trabajando”, concluyó el experimentado jugador.l