Jugadores de Selección y con un pasado particular

20/06/2021 - 00:09 Deportivo

El dato, frío, y quizás hasta injusto, no deja de llamar la atención: de los 11 titulares de la selección argentina ante Uruguay, más de la mitad no alcanzó a debutar en la Primera División de nuestro país o no llegó a afirmarse en su equipo.

El repaso comienza en el arco. Emiliano Martínez no llegó siquiera a debutar en Independiente, donde realizó su formación. “Dibu” se fue tempranamente a Arsenal de Inglaterra y después de probar suerte en varias latitudes, actualmente está asentado en Aston Villa. El otro jugador sin actividad en la Primera División argentina es, nada menos, que Lionel Messi, aunque su presencia en la selección argentina, claro, nunca estuvo en duda.

Cristian Romero tampoco jugó demasiado en la máxima categoría del fútbol local. “Cuti”, el último acierto de Scaloni, pasó de llamar la atención de los clubes argentinos más importantes con la camiseta de Belgrano de Córdoba, a dar el salto importante hacia Europa. Allí, el cordobés que pasó por los seleccionados juveniles argentinos, creció lentamente, fue comprado por Juventus y viene de brillar en Atalanta.

En el mismo grupo que Romero, el de los jugadores que debutaron pero no llegaron a despegar en las canchas autóctonas, se encuentran Nahuel Molina Lucero, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Leandro Paredes.

El caso de Molina Lucero es el más reciente. Sin lugar en Boca, probó suerte en Defensa y Justicia y Rosario Central, antes de comenzar su carrera en Udinese de Italia. Antes, De Paul tuvo dos pasos por Racing Club, donde debutó y al que regresó después de una breve y no tan buena experiencia en Valencia.

Guido Rodríguez, por su parte, transitó un camino similar al de Molina Lucero. Sin continuidad en River, el volante central buscó minutos en Defensa y Justicia, luego se afianzó en México con las camisetas de Tijuana y América, y por último dio el salto a Betis de España.

Por último, Leandro Paredes, ausente en la noche del viernes por una lesión, se fue de Boca después de cuatro temporada, con un puñado de partidos encima. El camino fue cuesta arriba para el mediocampista bonaerense, pero después de pelearla en Chievo Verona, Roma, Empoli y Zenit, hoy disfruta de un gran presente en París Saint Germain, uno de los poderosos europeos.