Hernán López Muñoz busca tener más protagonismo

20/06/2021 - 00:15 Deportivo

Mientras sigue a la espera de refuerzos, el plantel de Central Córdoba intensifica su pretemporada en Las Termas. Y los que ya estaban de antes saben que nadie tiene el lugar comprado, por eso deben revalidarlo en esta parte del año.

También están los casos de los jugadores que tuvieron menos minutos y aspiran a ser más protagonistas. Y uno de ellos es Hernán López Muñoz.

El volante ofensivo que llegó el semestre pasado desde River Plate, era más conocido por ser el sobrino nieto de Diego Maradona que por su producción en una cancha. Pero a partir de sus buenas intervenciones empieza a cambiar esa tendencia.

“Yo vine a sumar minutos y hacerme más conocido por el tema mío y no tanto por mi parentesco con Diego. Me fui sintiendo cada vez mejor gracias a la confianza que el grupo me dio. Yo me pude soltar desde el primer minuto que me tocó jugar y fue también gracias a la confianza que me dio el Sapo”, contó el volante.

Lejos de conformarse con eso, López Muñoz redobla la apuesta: “Me sentí muy bien cuando me tocó jugar pero ahora busco destacarme un poco más. Para eso sÉ que tengo que mejorar algunas cosas y dar lo mejor de mí, así pasen cosas buenas esta temporada”.

El ex River disfruta su primera temporada en Central y busca integrar a los nuevos. “Me siento bien, ahora estamos muy bien en el grupo. Se sumó Jesús y lo vamos a integrar muy bien para arrancar todos de cero. El grupo está muy bien, muy sólido. Los que se sumen van a ver que todos tiramos para el mismo lado, estamos todos juntos y va a ser lindo para los nuevos que vengan”, señaló.

Hernán sabe que esta parte cuesta, pero es muy importante para lo que viene. “Como toda pretemporada, el trabajo es duro, se basa más en lo físico pero también le estamos metiendo mucho trabajo con pelota. Es todo muy intenso, va a ser duro, pero hay que pasarla”, concluyó.