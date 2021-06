Tapia se ilusiona

21/06/2021 - 02:15 Deportivo

En Mitre se respira otro aire luego del gran triunfo por 4 a 2 sobre Tigre, del miércoles pasado. El equipo del “Indio” Ortiz cortó una racha de siete fechas sin ganar y el equipo lo vivió como un desahogo.

“Fue una victoria que veníamos buscando de hace rato. Después de todos los contagios y que el plantel no estuvo completo por cuatro fechas, pudimos estar todos. Quizás ante Tigre no se jugó como quisimos pero ganamos y sirvió para recuperar confianza y afianzar lo que venimos trabajando”, señaló el defensor aurinegro Rodrigo Tapia.

“Si bien nuestra idea era salir a apretarlos desde el principio y hacer sentir la localía, nos encontramos con dos goles rápidos y eso cambió el juego. También nos benefició porque ellos estaban perdidos y nosotros aprovechamos las situaciones que tuvimos y concretamos”, agregó.

Pese a ser zaguero central, Rodrigo se afianza como lateral derecho. “Cuando nos pasó lo del Covid y no había jugadores, el ‘Indio’ me probó ahí y le gustó. Después me lesioné la rodilla, me recuperé y pude volver y sentirme cómodo. Ante Tigre jugué de central y también de lateral y me sentí bien”, dijo al respecto.

Clave

Para Tapia, el parate fue clave para la recuperación de Mitre: “Estos quince días que no tuvimos fecha nos sirvieron para ponernos bien físicamente porque los contagios te dejan secuelas. Por suerte nos pusimos bien y ahora arrancamos”.

“Ganarles a candidatos como Belgrano y Tigre es algo que nos da confianza. Pero también debemos seguir corrigiendo porque nos están haciendo muchos goles y eso es algo a mejorar”, concluyó.l