El resultado, por encima del rendimiento

Al conocer la formación de ayer, esperaba ver otra cosa. Tuvimos 15 o 20 minutos más o menos buenos, en los que Paraguay no hacía pie y pudimos hacer el gol y hasta tuvimos la chance de hacer alguno más. Pero después se fue diluyendo todo. La Argentina fue regulando un poco y otro poco porque Paraguay lo llevó, sin ideas. Paraguay mostró muy poco también, es muy dependiente del 10, de Almirón. Tan dependiente como nosotros, con la diferencia de que Messi tiene mucha más jerarquía.

En el segundo tiempo vimos una imagen parecida. No digo que Paraguay lo sometió porque pateó muy poco al arco y, además, la defensa de Argentina sí lo hizo bien y sostuvo las arremetidas de Paraguay que no fueron profundas y nunca estuvimos en apuro de resultado. Pero por una cuestión de ganas, de buscar el empate, nos complicó a nosotros que no tuvimos energías como para poder hacer una contra. El equipo estaba sin fuerzas, a Messi se lo notó cansado. Ojalá descanse con Bolivia porque ese cansancio lo hizo estar impreciso. Y para colmo los cambios no surtieron efecto.

La imagen del segundo tiempo no me gustó, fue una imagen muy pálida del equipo, esperando a ver qué hacía Paraguay y sin la posibilidad de cerrar el partido con una contra. Lo más importante de todo fue el resultado. Seguramente vamos a jugar con Venezuela en los cuartos de final. Ese partido sería el 3 de julio así que esperemos que Messi llegue descansado para que pueda estar con todas las pilas para el tramo final del torneo.

Ya estamos dentro de los que se clasificaron y van a pelear la Copa América. No es una utopía pensar que la Argentina va a jugar la final, pero ayer no dejó una buena imagen. Al equipo se lo vio cansado, inconexo. Tuvimos 20 minutos muy buenos en los que nos ilusionamos, pero no pasó de eso. Vimos muy poco del “Kun” Agüero, está clarito por qué no juega.

Ayer, para la Argentina, el resultado fue más importante que el rendimiento.