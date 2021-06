“Nunca volví a ver un gol así; fue una felicidad tremenda”

22/06/2021 - 04:18 Deportivo

Hace 35 años, Diego Armando Maradona marcaba el gol más lindo en la historia de los Mundiales. Y cada una de las personas que fueron testigos de aquella tarde mágica, tiene una historia para contar. Héctor “Yoyi” Ayuch, uno de los símbolos del fútbol santiagueño, contó cómo vivió el momento en el que “Pelusa” inventó la mejor de sus obras.

“Claro que recuerdo aquel día. Ese gol lo viví de una manera muy especial. Yo estaba recién casado. Tenía 20 años, estaba viendo el partido. A mí, esa clase de partidos me gusta verlo solo. Y lo que disfruté con ese gol increíble”, confesó el hoy entrenador, en diálogo con EL LIBERAL.

“Nos habíamos casado hacía poco tiempo y estábamos alquilando en el centro. Después de ganarle a Inglaterra fuimos a la plaza a festejar. Fue una emoción tremenda. Mi señora estaba conmigo. Fue una cosa de locos, por la forma, por el rival y por el contexto. Hizo eso en un Mundial. Nunca más volví a ver un gol de tamaña dimensión. Además, después se terminó de coronar esa victoria con el título del mundo que conseguirían más adelante. Fue increíble. Emocionante”, aseguró “Yoyi” Ayuch.

“Yoyi” sabe muy bien lo que siente el futbolista y por ello, destacó aún más lo conseguido por Maradona. “Lo que hizo fue algo muy difícil. Es muy fácil criticar desde afuera. Se habla, se opina. Pero el futbolista se maneja con impronta y toma decisiones en milésimas de segundos. Ese gol conjuga todo. La calidad técnica, la velocidad, las decisiones y la frialdad que tuvo para definir. Y más a ese nivel. Sintetiza todo. Es el mejor gol que haya visto”, reconoció.

Por último, “Yoyi” evitó hacer comparaciones entre Diego y Messi. “Para mí los dos son fenómenos. Tuvimos la suerte de disfrutarlos. No tienen comparación. Los dos son los mejores. Cada uno en su momento. No puedo elegir a uno. Messi no necesita un Mundial para ser lo que es”, cerró.