Juan Martín del Potro no jugará los Juegos Olímpicos

22/06/2021 - 14:24 Deportivo

Finalmente, Juan Martín Del Potro no podrá participar de los Juegos Olímpicos de Tokio. Si bien está avanzando en la recuperación de su rodilla -de la que se operó cuatro veces-, el médico que lo operó consideró que participar de la cita olímpica podría ser una decisión demasiado apresurada.

"Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio. ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue!", informaron desde las redes sociales del equipo de comunicación del tandilense.

De este modo, Del Potro, que continúa rehabilitándose para volver al circuito -de hecho ya se lo vio golpeando la pelota en cancha- no podrá defender la medalla de plata conseguida en Río de Janeiro en 2016, en aquel retorno memorable tras las operaciones de muñeca.

Por su parte, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) informó que Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Andrés Molteni, Facundo Bagnis, Federico Coria y Francisco Cerúndolo forman parte de la lista preliminar para Tokio.

Los cuatro primeros tienen un lugar asegurado en los Juegos Olímpicos, mientras que el resto de los jugadores deberá aguardar a que se defina el corte de clasificación que informará la Federación Internacional de Tenis.