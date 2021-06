Sebastián Acevedo: “He tomado la mejor decisión”

25/06/2021 - 04:29 Deportivo

S ebastián Acevedo disfruta de unas merecidas vacaciones en Cafayate, pero ese momento de descanso y relajamiento se vio alterado por la gran cantidad de mensajes y llamadas que recibió tras la confirmación de su regreso a Quimsa.

El ala pívot santiagueño se convirtió en el primer refuerzo de cara a la temporada 2021/22 en la que Quimsa jugará el Súper 20, la Liga Nacional y la Champions League.

“Estoy tranquilo, ya lo venía procesando desde hace un tiempo. Al darse oficialmente la contratación, hizo ruido por los saludos y felicitaciones de amigos y compañeros, tanto de Santiago como de otras provincias. Estoy muy contento, con ganas de afrontar este desafío por el cual he decidido volver a Quimsa. Gracias a Dios vengo de un año bueno y de recibir muchas ofertas. Creo que he tomado la mejor decisión. El desafío deportivo que siento de volver a Quimsa es importante. Me siento maduro para volver”, comentó en diálogo telefónico con EL LIBERAL.

Entre el 2006 y el 2010, “Seba” hizo las inferiores en Quimsa, que quedaba cerca de su casa. Su historia empezaba a escribirse.

“Jugué de los 4 hasta los 15 al rugby (en el Santiago Lawn Tennis) y ahí arranqué con el básquet. Me decidí porque al rugby jugaba sábados y domingo y al básquet todos los días de la semana tenía entrenamiento. Tengo muchos amigos, que hoy en día me junto con ellos, como los Zanni, Fran Battán, Pepi Molinari, Oreja Reynoso y de alguno seguramente me voy a olvidar. Hoy he recibido mensajes de muchos de ellos y me pone muy contento que ellos se alegren también. Y entrenadores me acuerdo de Guilli Aliende, Lato Santillán y Marcelo Zanni. El primero creo que ha sido Pablo Simonetti, pero ahí nomás agarró Guilli”, recordó.

Acevedo vuelve a Quimsa de cara a una temporada que podría marcar el regreso de las localías. “Que vuelva el público a las canchas sería algo muy lindo. El básquet lo necesita. Gracias a Dios se ha podido jugar, aunque sin público, por un esfuerzo muy grande de los clubes, de la AdC, de la AdJ. Si se da, le va a dar ese condimento deportivo de tener las localías. Estoy contento, pero lo trato de tomar lo más calmo posible porque si no la ansiedad te juega en contra. Estoy con muchas ganas de empezar la pretemporada. Todavía sigo de vacaciones, porque ha sido una temporada muy larga, pero mañana vuelvo a Santiago y de ahí me voy a Córdoba el domingo para ya arrancar la pretemporada con mi entrenador personal”, indicó entusiasmado.

Consultado acerca de si habló con su nuevo entrenador, comentó: “Con Seba (González) hablé cuando se presentó la propuesta, cuando tenía que decidir si quedarme en San Martín o irme. Ahí he podido hablar sobre lo que pretendía de mí. Eso también me llevó a tomar esta decisión. Espero poder aportar a Quimsa lo que vengo haciendo durante estas temporadas, intentando mejorar lo más que pueda, porque nunca uno para de aprender. Espero estar a la altura de las circunstancias y que el equipo pueda jugar un lindo básquet”.

Por último, destacó el carácter competitivo del club. “Lo que me llevó a Quimsa es que se arma siempre para pelear todos los torneos. Y jugar una copa internacional como es la Champions también me atraía mucho como para medir mi nivel en el plano internacional. Confío en que Seba (González) y la dirigencia de Quimsa van a armar un buen equipo y está en nosotros lograr ese buen grupo y ese buen conjunto dentro de la cancha”, señaló. l