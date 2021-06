26/06/2021 - 03:05 Deportivo

Leandro Paredes es uno de los jugadores que integra el plantel de la selección argentina en la Copa América y que aporta todo su capacidad técnica y física por el bien del equipo. Para el entrenador Lionel Scaloni es un jugador importante y más en el sector del mediocampo donde trata de armar muchas veces las jugadas o asistir a algún compañero bien ubicado en el ataque.

Es el “5” que hoy tiene la “Albiceleste” y justamente un puesto que jamás hubiera imaginado que iba a ser para él.

“Es raro. De chico, mi padre siempre me decía que iba a ser el 5 de la Selección y yo le decía que estaba loco. Cuando era enganche, toda mi vida me dijo que iba a jugar de 5, que tenía que jugar en ese puesto. Yo le decía que estaba loco, que nunca iba a jugar de 5, porque no me gustaba. Así que le tuve dar la razón”, expresó el volante de la selección y del París Saint Germain en una entrevista con el diario Olé.

Y siguiendo con los consejos de su papá, Paredes recordó, que hoy sigue en la misma postura.

“Cuando termino un partido sé que, si agarro el teléfono, el primer mensaje va a ser de él. Y cuando veo la primera cara, porque siempre me manda un emoji en la oración, depende de los emojis que me manda sé cómo jugué”, añadió.

Tener de compañero nada menos que a Lionel Messi no debe ser fácil para Paredes. El jugador surgido en Boca Juniors tiene la responsabilidad casi siempre de estar observando los movimientos del capitán de la selección para ver si en algún momento puede meterle una pelota y si es en el ataque, mejor aún.

“Cuando nos tocó jugar varios partidos con Rodrigo De Paul, nos pusimos en la cabeza que no era una obligación buscarlo a Leo, sino encontrarlo cuando él pueda sacar ventaja. Creo que, si bien su presencia te lleva a querer dársela, no siempre es la mejor opción. También hay que ser inteligente en ese sentido”, afirmó Paredes al respecto.l