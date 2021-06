Joaquín Laso: “Falcioni me conocía de antes”

26/06/2021 - 03:11 Deportivo

Joaquín Laso ya es de Independiente. El zaguero central fue presentado ayer en Avellaneda y explicó que su desafío “es hacer las cosas bien”.

El futbolista de 30 años pasó la revisión médica, firmó contrato y se mostró entusiasmado en el momento de la presentación oficial ante las redes sociales del “Rojo”.

“Estoy contento, con muchas ganas y expectativas como cada vez que uno llega a un club nuevo. Mi desafío es hacer las cosas bien. Falcioni me conocía de antes, según me dijo, porque me quiso llevar a otros clubes en otras oportunidades. Hoy se dio la posibilidad, nos pusimos rápido de acuerdo y por eso se pudo concretar”, detalló el jugador.

Laso estaba en Rosario Central desde 2020, cuando llegó libre de San Luis de México. Antes jugó en Sportivo Italiano, Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors. El balcarceño había surgido de Unión de Santa Fe.

En cambio, Adrián Arregui, que deberá regresar a Independiente Medellín, se despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Después de la muerte de mi papá y la lejanía que nos separaba con Gino, decidí volver Argentina. Hace 1 año. Necesitaba reconstruirme emocionalmente y rearmar la familia para poder volver a Medellín. Y Cuando todo iba tomando forma me llega la posibilidad de cumplir un sueño, jugar en el club más grande del mundo”, escribió el volante de 28 años.

“Le quiero agradecer a todo Independiente. Me ayudaron a estar hoy feliz con mi hijo y mi familia. Me voy más fuerte que nunca, a un lugar que prometí volver junto con ellos. Gracias Rojo”, agregó el jugador, que rescindió contrato de común acuerdo.l