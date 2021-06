Enfrentarse con un rival invisible, es el mayor desafío de los competidores hoy

27/06/2021 - 03:01 Deportivo

Por Daniel Vera. Editor de Deportes.

¿Qué es la motivación? ¿Cuánto ayuda para que los deportistas puedan mantener encendido el espíritu de la competencia o luchar contra todas las adversidades? ¿La pandemia de coronavirus los hizo dar marcha atrás en algunos de sus objetivos? ¿Qué visión tienen ellos de una situación que se torna difícil y que no hace más que sembrar dudas y más dudas de cara al futuro? Muchos son los interrogantes que surgen a medida que pasa el tiempo y que refieren a un tema que no escapa de la dura realidad.

“Después de un año y algunos meses de la pandemia, en lo personal tengo asumido lo que estamos viviendo. Sólo hay que confiar en los profesionales de la salud y en las vacunas para que todo vuelva a la normalidad”.

Fue lo que expresó con cierto grado de confianza Jorge Donis, el entrenador de la escuela de fútbol que dirige y que al igual que el resto de sus colegas están sintiendo en carne propia los efectos de un virus que mata y que al mismo tiempo provoca angustia, incertidumbre y desazón.

“Por suerte no tuve chicos con signos de depresión u otros factores relacionados al aspecto psicológico. Sí hubo un dejo de tristeza porque entrenamos cuando se puede y las autoridades lo permiten. Pero jamás bajamos los brazos”, agregó.

Y ahí está la otra cuestión. ¿Cómo hacer para evitar que la pandemia no destruya los sueños de muchos y que no sea el obstáculo principal para cumplir con los objetivos?

“Desde el 2020, que fue el inicio de la pandemia, para nosotros, y dada la larga duración del confinamiento y restricciones horarias, se hizo muy difícil mantener el nivel de entrenamiento adecuado. A eso le sumamos que hizo efectiva solo dos semanas antes del Sudamericano, que nos imposibilitó viajar y generó en nuestros atletas una gran desmotivación. La falta de competencias, no solo lleva a que el atleta no puede mostrar el rendimiento debido a su trabajo, sino que tampoco puede publicitar y dificulta su promoción a través de esponsor”, comentó Pablo Barragán, un reconocido entrenador de atletismo de nuestro medio.

Luego apuntó: “Este año es más llevadero, ya que hubo menos días de confinamiento y menor reducción horaria. Muchos de nuestros atletas ya están en su mejor nivel y fortalecidos, pero es un trabajo psicológico que se debe realizar a diario para sostener los niveles de esfuerzo que se requieren para el alto rendimiento. Eso diferencia a un atleta de cualquier otra persona que no realiza o no entiende al deporte desde su concepción”, analizó.

Marcos Vázquez

También en esta batalla hay pilotos que sienten que cada vez es más difícil competir contra el coronavirus.

“La verdad que la mayoría de los deportistas semi profesionales hacia abajo, estamos pasando por un momento muy extraño, con sensaciones tristes por momentos, ya que vemos que el tiempo se te pasa. En mi caso en particular trato de mantener la cabeza en el congelador para no pensar lo que dije anteriormente y tratar de seguir entrenando físicamente para estar de la mejor manera en el momento que me toque regresar”.

El concepto es del bandeño Marcos Vázquez que aún permanece en Santiago y que espera novedades de su equipo de la serie de enduance VLN desde Alemania.

“Es complicado trabajar así ya que los deportistas tenemos en la mente siempre la fecha del evento. Tienes todas tus energías puestas en esa fecha calendario, algo que hoy lamentablemente no tenemos por la pandemia”, acotó.

Belén Buena es una promisoria figura del ciclismo santiagueño que al igual que los demás deportistas está sufriendo las consecuencias de la falta de competencias a nivel local y nacional.

“Con la pandemia, en mi caso, el año pasado me sirvió para estar más tiempo con mi familia, cosas que no las hacía porque siempre estaba entrenando o viajando por competencias. Me sirvió mucho para hacer cosas que no las hacía seguido”, señaló cuando habló de las “ventajas” que le dio el Covid -19 en este sentido.

Pero al mismo tiempo lamentó que no esté pudiendo cumplir con los compromisos del calendario local y nacional.

“Este año no pude estar en el Campeonato Argentino, ya que estábamos con poco entreno y cero competencias. Fue un poco triste para mí porque soy una deportista que desde que comencé a competir estuve en los torneos argentinos representando a la provincia”.

Belén sospecha que dado a la cantidad de contagios, el panorama de cara al futuro no es muy alentador. “Pienso que esto va para rato. Ojalá no sea así, veo complicado cómo está el tema de los contagios. Es una situación angustiante, porque uno no sabe quiénes pueden estar contagiados o no”, remarcó.

Para la vida de un atleta es clave el apoyo. No sólo de aquellos que vienen del ámbito familiar sino también de las instituciones (privadas u oficiales) que aportan su granito de arena para que los deportistas puedan estar presentes en una determinada prueba.

“Creo que a todos nos afectó de diferentes maneras. En mi caso, y creo que les habrá pasado a muchos, lo que más se sintió es la falta de apoyo. Se cayeron sponsors ya que son los que juegan un papel muy importante para el progreso diario y así llegar a cumplir con los objetivos o compromisos. Yo perdí varios importantes que me hacían llegar medianamente tranquila a la preparación que es larga y la cual requiere de bastante dinero. Por suerte nunca me abandonó el municipio. Estuvo y está presente en mi carrera deportiva porque sino ya tendría que haber dejado el alto rendimiento”.

María Elena Tejerina

Los grandes maratones de 42 y 21 kilómetros que se hacen en el país (Buenos Aires, Rosario o Mendoza), no dejan de ser una tentación para muchos, especialmente para aquellos atletas que ya saben de sus sabores y que cada año se preparan para ser protagonistas.

“Estoy viviendo este tiempo de pandemia con mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo con mucha fe porque seguramente se van a realizar las competencias para las que me estoy entrenando. Esta situación provocó postergación y la cancelación de varias competencias para las que venía entrenando todo el 2020. Todo esto me llevó a replantear nuevos objetivos y poner en práctica nuevos métodos para mi continua preparación”.

Así definió la atleta María Elena Tejerina a todo lo que le tocó vivir desde que el virus apareció y azota a todo el mundo.

Para ella, el atletismo de calle representa la posibilidad de hacer lo que le apasiona y de sentirse fuerte aun en las peores condiciones.

“En el 2020, la cuarentena fue más estricta. Estuve sin la posibilidad de entrenar en las instalaciones adecuadas y sin el equipo ideal. No tuve carreras ni objetivos. Fue un largo período de entrenamientos diarios que los pude cumplir en mi domicilio. Corría en el garaje, en el pasillo del edificio donde vivo o subía a la terraza”, señaló la fondista capitalina.

La pandemia hizo que los competidores adoptaran nuevas formas de entrenamientos y buscar algunas alternativas para evitar caer en la deserción por ejemplo.

“Fue bastante dura la adaptación a toda esta nueva realidad. Pero más allá de esta delicada situación, este momento difícil y de incertidumbre representa una buena oportunidad para superar la adversidad”, añadió con palabras que no dejan de transmitir un mensaje de esperanza y de optimismo de cara a todo lo que puede venir más adelante.