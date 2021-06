Natalia Vera le dio el bronce a la Argentina

27/06/2021 - 03:26 Deportivo

La ciclista santiagueña Natalia Vera se mostró feliz ayer luego de conseguir junto al equipo de ciclismo de la selección argentina la medalla de bronce, al vencer en la serie decisiva a las chicas de Chile, lo que les otorgó un lugar de privilegio en el Campeonato Panamericano de la especialidad en Lima (Perú).

Cabe recordar que la pedalista de la ciudad de Beltrán había vaticinado su deseo de poder llegar al podio hace unos días, logro que consiguió junto a otras dos compañeras.

“La verdad que me siento contenta por este gran logro, sobre todo porque es si primera medalla en un Panamericano, en donde me tocó a mí definir la carrera en la parte final, ya que fuimos tres las que participamos de la prueba Velocidad Olimpica”, contó Natalia, entusiasmada desde Perú.

Vera, agregó que la embargaron sensaciones muy buenas tras este este logro.”Siempre estuve cerca de una medalla y ahora la pude conseguir. Quiero dedicársela a mi familia y a mis entrenadores que durante la pandemia fueron los únicos que me acompoañaron emocional y deportivamente. También quiero agradecer a la poca o mucha gente que me ayudó a lograr esto que un poco es el Gobierno de Santiago de Estero que me ayudó para conseguir la bicicleta hace años para que pudiera competir. En su momento se me había bajado un sponsor y me quedé sin bici. A la gente de la ciudad de Rafaela que está pendiente si me falta algo para poder viajar, y por permitirnos entrenarnos en tiempos de pandemia”, aseveró.

Sobre la carrera, Natalia Vera indicó que fue dura porque el rival, Chile, también buscaba lo mismo que el equipo argentino, la medalla de bronce. “Hubo mucha intensidad a la hora de la definición. Gracias a Dios pude cumplir bien mi rol en el momento decisivo para que la selección argentina pueda conseguir una nueva medalla en la cita panamericana”, dijo.

La santiagueña intentará cosechar otras medallas

La santiagueña intentará cosechar otras medallas

La representante santiagueña que integra la selección argentina de ciclismo Natalia Vera, comentó que se cayó pero que tiene chances ahora de pelear por otra medalla de manera individual. “La verdad que es que estoy u poco dolorida y no sé si voy a competir en la especialidad de keirin (es una carrera de velocidad muy espectacular. Los pilotos, normalmente de cuatro a ocho, recorren algunas vueltas de la pista detrás de una moto, la derny, que aumenta gradualmente la velocidad; cuando este se mueve, 600/700 metros de la meta, los ciclistas compiten en el sprint). Además se me puede dificutar porque no veo bien y la verdad que no me quiero volver a caer”, dijo.

En tanto que Vera indicó que está preparada para competir en los 500 metros de velocidad individual. “Me preparé bien para esto, así que ojalá pueda correr mañana (por hoy) o pasado (mañana) en el cierre del certamen”, concluyó la ciclista.