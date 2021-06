Quartararo ganó el MotoGP y se afirma en la cima

27/06/2021 - 10:41 Deportivo

Este domingo, Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se adjudicó su cuarta victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP en el circuito de Assen de manera clara y contundente, por delante de los españoles Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Joan Mir (Suzuki GSX RR).

Con esta victoria Fabio Quartararo amplía su ventaja en la clasificación provisional del mundial, en el que llegó a Assen con 22 puntos de ventaja sobre su compatriota Johann Zarco y se marcha con 34 puntos al descanso estival.

