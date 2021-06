Max Verstappen se quedó con la octava batalla de la Fórmula 1

27/06/2021 - 12:18 Deportivo

Max Verstappen, líder del Mundial de Fórmula 1, partió desde la pole position y venció en el Gran Premio de Estiria, el octavo de la temporada, en el Red Bull Ring, el circuito de su escudería. El neerlandés logró su cuarta victoria en el año en la que lideró en las 71 vueltas de la carrera. Sacó más ventaja en la cima del Campeonato Mundial de Conductores sobre el inglés Lewis Hamilton, que fue segundo con su Mercedes. Tercero culminó su compañero, Valtteri Bottas.

El próximo fin de semana seguirá la acción en el mismo autódromo con la disputa del Gran Premio de Austria.

