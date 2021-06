Con Messi así, hay mucha esperanza

29/06/2021 - 01:20 Deportivo

Fue una muy buena actuación de Argentina. Se vieron cosas importantes e interesantes que se pudieron mantener en relación a los partidos anteriores, como el buen rendimiento de Messi, que es muy importante para el funcionamiento del equipo.

Se ha seguido por el mismo camino, con la identidad que se viene mostrando en esta Copa América, donde la selección trata de ser protagonista, de presionar alto, de ser un equipo intenso y de sostener esa intensidad y ese esfuerzo en el tiempo.

Algo muy importante también es el recambio que ofrece la selección, con rendimientos importantes como el de Alejandro Gómez, Guido Rodríguez o Marcos Acuña. Son jugadores que están demostrando que pueden formar parte del once inicial. Es muy importante que el recambio funcione para que sea un equipo competitivo.

Otro punto importante fue que haya podido convertir Lautaro Martínez para ganar en confianza.

Bolivia intentó no desordenarse pero el buen funcionamiento de los volantes de la selección argentina, y de todo el equipo, hizo que no le alcanzara con una línea de cinco defensores, tres volantes y dos delanteros. Ahora comienza la hora de la verdad, lo más lindo que es la eliminación directa. El camino final de la Copa comienza el sábado ante un rival muy difícil como Ecuador, pero seguramente Argentina va a estar a la altura y con el funcionamiento que viene mostrando vamos a poder estar cerca de lograr el objetivo de llegar a las instancias finales y por qué no ganarla a la Copa América. Tengo muchísima confianza y fe que va a ser así.

Sigo ilusionado con esta selección, y como lo he dicho de un principio, lo más importante es que demuestra una identidad, una idea inicial y que trata de defenderla. Y si a eso le sumamos que el mejor jugador del mundo está en un muy buen nivel, creo que es posible poder ganar la Copa América.