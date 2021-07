Milton Giménez sigue con su racha goleadora en el “Ferro”

01/07/2021 - 02:30 Deportivo

En la pasada Copa de la Liga Profesional, Milton Giménez se erigió en el goleador de Central Córdoba y en uno de los máximos artilleros del certamen, al anotar cinco tantos.

Lo sorprendente fue que Milton hizo su debut en la máxima categoría y no solamente pareció no pesarle, si no que respondió con creces. Y en esta pretemporada el ex delantero de Atlanta sigue de racha, ya que anotó en el amistoso ante Atlético Tucumán y repitió ante Racing.

“Parece que sigo siendo la revelación”, dijo Milton entre risas. Y agregó: “Me siento muy cómodo y los chicos me lo hacen sentir así, quizás pasa por ahí, cuando uno está cómodo puede desarrollarlo mejor. Estoy feliz acá”.

El delantero destacó la importancia de poder jugar estos amistosos, más allá del resultado. “Sirven para corregir errores más que nada, tenemos varios para corregir. Nos pasó en los dos partidos, quizás estamos queriendo tener mucho más juego y estamos dejando en evidencia otra cosa pero hay que solucionarlo”, señaló.

Giménez dijo que el “Ferro” busca tener más protagonismo desde el juego, pero admitió que todavía les cuesta. “La idea es tener la misma intensidad que teníamos pero sumarle mucho más juego para ser protagonistas. Nos está costando porque quizás no veníamos acostumbrados a eso, pero sirven los entrenamientos y los amistosos para corregir esas cosas”, explicó.

“Todavía tenemos la etapa de la pretemporada encima, si bien hoy en día estamos jugando mucho más, quizás en un tiempito nos vamos a soltar un poco más y vamos a jugar mucho mejor”, agregó.

Sobre el campeonato que se viene, dijo: Buscaremos ganar todos los partidos. La idea es clasificar a una copa así que hay que sumar lo más posible”.l