Natalia Vera: “Se vieron los frutos del progreso”

01/07/2021 - 02:43 Deportivo

La pedalista santiagueña Natalia Vera hizo historia en el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Perú, en donde se colgó las medallas de bronce y plata, para el seleccionado argentino femenino.

EL LIBERAL se comunicó con la deportista, quien le confesó toda su felicidad por alcanzar estos logros por primera vez en su carrera, los cuales se los dedicó a su familia y a todo el equipo nacional.

“Mi análisis de esta participación en este Panamericano es muy positivo a pesar de la caída que tuve. Me pude quedar con dos medallas, cosa que en años anteriores se me venía negando con cuartos o sextos lugares finales”, indicó.

La pedalista de Beltrán agregó: “Creo que se vieron los frutos del progreso de este trabajo que veníamos haciendo durante muchos años con la selección argentina de ciclismo”, dijo.

Natalia sumó una medalla de bronce en velocidad olímpica y una de plata en 500 metros detenidos.

También contó que la prueba que más le costó fue la de velocidad individual y la de Keirin. “Pasa que el día anterior me había caído en velocidad olímpica y estaba lastimada; y en Keirin, porque al no sólo poder ver con un ojo, se me dificultó mucho la prueba. Al día siguiente la carrera me salió mal. Pero bueno, acumulé esa adrenalina, nervios y bronca, más la ayuda de mis entrenadores para que al dia siguiente pudiera conseguir la medalla de plata en los 500 metros detenidos”, añadió.

La ciclista contó que tiene pensando regresar al país el 4 de julio a las 12 de la noche. “Quiero agradecer a mi familia, quien hoy día a día me levanta el ánimo, a mi entrenador por confiar en mí y poder realizar un gran trabajo para estar hoy en un nivel alto. Al club Ciclista de Rafaela en donde vivo, en donde ante esta esta situación de pandemia son realmente muchas las personas que me dan una mano muy grande. A la provincia por ayudarme a conseguir lo que necesito, a mi ciudad y a mis familiares y amigos que me quieren y que siempre están detrás de mí”, dijo.

Natalia Vera tendrá ahora en noviembre los Juegos Panamericanos de Colombia, en la categoría Sub- 23.l