El fair play financiero frena la continuidad de Messi

02/07/2021 - 04:22 Deportivo

Lionel Messi tiene la cabeza en el partido de mañana ante Ecuador por los cuartos de final de la Copa América con la selección argentina y de su futuro en el Barcelona de España depende pura y exclusivamente del club “culé”.

La “Pulga” es hoy jugador libre y está en condiciones de renovar contrato con la entidad catalana por uno o dos años más o bien buscarse un nuevo destino.

Se sabe que las negociaciones que viene llevando a cabo su papá Jorge (representante del futbolista argentino) están muy bien encaminadas con la dirigencia de Barcelona que lidera Joan Laporta y que solo restaría definir una cuestión: el famoso fair play financiero que se aplica y se respeta para jugar en LaLiga.

“Vamos bien. Hay que encajarlo en el fair play financiero (no quiere tener problemas con los balances, algo que le sucedió a Bartomeu). Queremos que se quede y está ilusionado en quedarse. Me gustaría poder decirles que se queda Leo pero no puedo decirlo aún. Estamos en el proceso de buscar la solución”, dijo Laporta, una parte central y determinante en esta historia.

Masa salarial muy alta

El fair play financiero es algo que deben cumplir los clubes y que laLiga controla a rajatabla. La masa salarial de un club no puede superar el 70% de los ingresos y desde la gestión Bartomeu sucede que el Barcelona está pasado. Laporta se encuentra haciendo malabares para generar más ingresos y al mismo tiempo busca recortar algunos jugadores de sueldos altos y que no han entregado grandes prestaciones (Pjanic, Araujo y algunos más que dejarían la plantilla), para poder presentar el nuevo contrato de Messi, y que los números le cierren de una vez por todas.

La empresa de Laporta no parece sencilla: debe recortar la masa salarial general del plantel en 200 millones de euros.

Desde que asumió por segunda vez como presidente del Barcelona, Laporta avecinaba su primer mercado de fichajes con cierta desesperación: la continuidad de Koeman pendía de un hilo, la complicada situación financiera alejaba la oportunidad de incorporar futbolistas de peso y, la más importante, Messi terminaba su contrato. Sin embargo, a mes y medio del inicio de la temporada 2021/22, el capitán mantiene el barco a flote.

El primer tema a resolver era el de Ronald Koeman. El DT no solamente fue ratificado en su puesto, sino que, además, se acordó la extensión de su contrato por dos años más, demostrando gran confianza en el neerlandés.