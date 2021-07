Rigamontti: “Estaba ansioso de llegar y ponerme a entrenar”

02/07/2021 - 04:28 Deportivo

A pesar de que hace tiempo tenía acordada su llegada a Central Córdoba, el arquero César Rigamonti recién pudo incorporarse al plantel ayer y tuvo su primera práctica con el plantel que dirige Gustavo Coleoni.

Rigamonti, nacido en la localidad cordobesa de San Agustín, tiene 34 años y proviene de Belgrano de Córdoba, club en el que inició su carrera y al que retornó en 2018

Sportivo Belgrano de San Francisco, Banfield, Sarmiento de Junín, Quilmes y Vélez Sarsfield fueron los otros clubes en los que desarrolló su carrera profesional

Rigamonti se vinculará a Central Córdoba hasta diciembre de 2022 y ayer realizó sus primeras declaraciones como futbolista ferroviario.

“Estoy contento de sumarme al plantel, de empezar a estar en consideración del técnico. Estaba ansioso de llegar y ponerme a entrenar. Ahora a competir. Trataré de aportar lo mío. Me encontré con un lindo club, que está haciendo las cosas bien y a conciencia. Hay gran grupo que trabaja muy bien. Tengo las mejores expectativas”, fueron las primeras expresiones vertidas por Rigamontti, en diálogo con la secretaría de prensa del club del barrio Oeste.

El ex arquero del “Pirata” señaló justamente a ese club como el responsable de que se haya demorado su arribo a Central Córdoba. “Tenía acordada hace tiempo mi incorporación a Central Córdoba, pero la gente de Belgrano no me liberaba para poder venir. Tampoco me autorizaba. Traté de hacer todo lo posible para venir antes, pero las cosas se dieron así. Ahora ya está, es parte del pasado y a empezar a construir algo nuevo”, explicó.

Madurez

Consultado sobre en qué etapa de su carrera le llega central Córdoba, César respondió: “Estoy en una etapa de madurez, de haber tenido mucho rodaje, tanto en la B Nacional como en Primera, en diferentes equipos. Hoy, con 34 años, creo que puedo aportarle cosas importantes al grupo, creo que los que tenemos cierta edad y recorrido tenemos esa obligación de ayudar al crecimiento y a cumplir los objetivos”.

Rigamonti no cree que estará en desventaja desde lo físico, pese a no haber realizado la pretemporada como sus compañeros. “Estoy muy bien desde lo físico, hasta ayer estuve entrenando en Córdoba con el selectivo de Belgrano, porque estaba separado del plantel de Primera, pero trabajamos a la par de ellos. Así que tengo muchos minutos de fútbol. Ahora poniéndome a las órdenes de Gustavo y del entrenador de arqueros para competir por ganarme un lugar”, argumentó,

Por último, dio sus razones por haber elegido al “Ferroviario”. “En el fútbol se conoce todo, quiénes son los clubes más ordenados y los que quieren hacer cosas para seguir creciendo. Uno siempre busca desenvolverse como un buen profesional en un lindo ámbito. Según lo que averigüé, Central Córdoba viene haciendo bien las cosas, recibí todos comentarios positivos, tanto de ex compañeros que estuvieron por acá y también de algunos que siguen”, concluyó.