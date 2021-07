Pablo Martel: “Todavía es prematuro hablar de ascenso”

03/07/2021 - 02:26 Deportivo

Hace rato que Güemes dejó de ser una sorpresa en su debut en la Primera Nacional. El Gaucho se afianza como líder de la zona B y ya le sacó cinco puntos a sus escoltas, cuando al certamen le faltan tres fechas para llegar a la mitad.

Pero Pablo Martel, entrenador de este equipo que mañana recibirá a Almagro, mantiene los pies sobre la tierra.

¿Consideras que Güemes ya es un serio candidato al ascenso?

La diferencia es buena, pero no determinante. Nuestro objetivo es terminar la primera rueda con la mayor cantidad posible de puntos porque las segundas ruedas son siempre mucho más difíciles. Los equipos van a arriesgar más, se van a reforzar y todos van a querer entrar al reducido. Nosotros estamos para el próximo partido y todavía es prematuro hablar de ascenso. Pero vamos a seguir luchando y soñando con poder lograrlo, es nuestro objetivo aunque tenemos que seguir teniendo los pies sobre la tierra

¿Güemes también se va a reforzar?

Estamos analizando. Más allá de las 3 bajas que hubo, contamos con un plantel bastante amplio que nos permite tener variantes. Estoy muy conforme con el rendimiento de cada uno de los jugadores, si sumamos a algún refuerzo tiene que ser uno que esté en un nivel superior o igual al que contamos actualmente.

¿Te sorprendió lo de Marinucci?

No porque él venía manifestándolo. Me dijo que no se sentía a gusto ni él ni su mujer y que quería buscar otros horizontes. Es un buen chico, un buen jugador y le deseo lo mejor en su carrera deportiva.

En el estadio Único perdieron con Rafaela y empataron con Defensores de Belgrano, ¿ganar mañana sería saldar una cuenta pendiente?

No se nos pudo dar el triunfo todavía, esperemos que se nos dé el domingo. Tenemos dos partidos de local y debemos hacernos fuertes. Debemos volver a ganar de local, en el estadio somos locales y es un hermoso escenario que debemos aprovechar y hacernos fuertes en nuestro juego. Es muy lindo poder disfrutarlo y eso nos tiene que motivar.

¿La línea de tres llegó para quedarse?

Uno debe ir buscando variables tácticas en un torneo largo, donde todos nos estudiamos. Tratamos de ser ofensivos pero también tener un buen retroceso y un equilibrio defensivo. Este equipo se caracteriza porque todos tienen que presionar para recuperar la pelota y poder volver a atacar. No jugamos a presionar, presionamos para jugar. Cuando tenemos la pelota debemos lastimar y ser contundentes. Podemos varias sistemas de juego, lo que no vamos a cambiar es nuestro modelo de juego.

¿Ya tienes confirmado el equipo?

Mañana (por hoy) lo vamos a confirmar. Estamos evaluando el reemplazante de Nicolás Juárez y ese en un principio sería el único cambio. Hay algunos chicos con molestias pero van a llegar bien al partido. Estos días trabajamos mucho en la recuperación ya que venimos de viajes demasiados largos y hay q manejar bien las dinámicas de trabajo.l