Agenda deportiva: todos los encuentros de este sábado 3 de julio

03/07/2021 - 09:39 Deportivo

NBA - PLAYOFFS

21:30 Atlanta Hawks vs Milwaukee

PRIMERA DIVISIÓN "A" (FÚTBOL FEMENINO)

10:00 River vs Gimnasia

PRIMERA NACIONAL

14:00 Barracas Central vs Brown Adrogué

15:00 Tristán Suárez vs San Telmo

PRIMERA "B"

15:00 Deportivo Armenio vs San Miguel

15:00 Fénix vs Cañuelas

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

18:00 Columbus Crew vs New England Revolution

ESPN 3

18:30 DC United vs Toronto FC

20:30 Montreal vs Inter Miami

20:30 Orlando City vs New York Red Bulls

21:00 Chicago Fire vs Atlanta United

ESPN 3

21:00 Minnesota vs San Jose Earthquakes

23:00 Real Salt Lake vs Los Ángeles FC

DIRECTV GO

ESPN 3

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:00 Etapa 8

ESPN 3

BRASILEIRAO

19:00 Athletico Paranaense vs Fortaleza

21:00 América-MG vs Santos

21:00 Corinthians vs Inter

ESPN KNOCKOUT

23:00 Chris Colbert VS Tugstsogt Nyambayar

ESPN 2

TEST MATCH

12:50 Lions vs British & Irish Lions

ESPN 3

FIBA - PREOLÍMPICO

07:30 Brasil vs México

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS + / 1613

08:00 Italia vs República Dominicana

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS 2 / 1612

10:30 Eslovenia vs Venezuela

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS 2 / 1612

11:00 Serbia vs Puerto Rico

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS 2 / 1612

11:00 Alemania vs Croacia

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS + / 1613

13:30 Lituania vs Polonia

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS 2 / 1612

17:00 Canadá vs República Checa

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS 2 / 1612

20:30 Turquía vs Grecia

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS 2 / 1612

F1 - GP DE AUSTRIA

09:55 Clasificación

ESPN

W SERIES

11:30 GP Spielberg

ESPN

EUROCOPA

13:00 República Checa vs Dinamarca

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1610

TNT SPORTS

16:00 Ucrania vs Inglaterra

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1610

ELIMINATORIAS - MUNDIAL DE FÚTBOL PLAYA

13:30 Uruguay vs Paraguay

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS + / 1613

15:00 Brasil vs Colombia

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS + / 1613

TEST MATCH

15:00 Rumania vs Los Pumas

ESPN

AMISTOSOS INTERNACIONALES

15:00 Uruguay vs Argentina B

MAJOR LEAGUE RUGBY

16:00 San Diego Legion vs Seattle Seawolves

17:00 New England Free Jacks vs New York

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS + / 1613

CLASIFICACIÓN WORLD CUP

18:00 Chile vs Colombia

ESPN 2

ESPORTS: LA LIGA PRO - TORNEO APERTURA

18:00 Santos vs New Pampas

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1619

19:00 River Plate vs Aorus

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1619

20:00 Bravos vs 9Z Academy

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1619

21:00 Durany vs Boca Juniors

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1619

COPA AMÉRICA BRASIL 2021

19:00 Uruguay vs Colombia

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1610

22:00 Argentina vs Ecuador

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1610

TV PÚBLICA

TYC SPORTS

U20 INTERNATIONAL SERIES FIXTURES

22:00 Sudáfrica vs Argentina