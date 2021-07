Misión cumplida: ya somos candidatos

04/07/2021 - 03:00 Deportivo

Por Gustavo coleoni

DT de C. Córdoba

En estas instancias, lo primero es pasar. Brasil pasó mucho más apretado que nosotros. Había que ganar y se ganó. El objetivo está cumplido y ahora sí somos candidatos a ganar la Copa.

El análisis del juego es importante, pero acá, por el estrés competitivo, por lo que se juega, por lo que estamos deseando tanto salir campeones y por la obligación de ganar de Argentina, que haya ganado, ya es muchísimo.

Sin dudas que fue un partido duro. En algún momento Argentina entró en el juego de Ecuador. Y su técnico, Lionel Scaloni, en vez de transmitir tranquilidad, transmitía más intensidad de la que tenía el equipo.

Ecuador metió algunas contras y, por más que el equipo esté bien parado, la velocidad de Ecuador es durísima. Pero Argentina lo ganó bien.

Creo que acertó con los cambios el entrenador. Cuando el juego se complicó, puso el cinco posicional. Y Guido Rodríguez ayudó muchísimo a que Ecuador no nos complique más el juego.

Habíamos marcado que Ecuador es un equipo que comete distracciones. Y lo vimos en el pase gol que le dan a Messi, la que pega en el palo; lo vimos en la distracción y el mal control de la pelota de Hincapié, cuando lo presionamos y hacemos el segundo gol. Entonces este Ecuador, con todas las virtudes que tiene, una de las debilidades que habíamos hablado que tiene era esta, que es distraído y comete errores no forzados en defensa. Argentina los aprovechó y ganó el partido 3 a 0 aunque creo que, dentro del contexto del juego, le sobró un gol. Creo que el 3 a 0 no era el resultado, pero se ganó bien. Lo importante era ganar, la autoestima del equipo está altísima, se vio una Argentina con mucho equilibrio, dura. Nos cuesta en los segundos tiempo, no se si por una cuestión física o mental, pero lo ganó bien.

Lo importante era ganar y ganó. La obligación era de Argentina y estuvo a la altura. Y qué decir de Messi. Metió dos asistencias e hizo un gol de los que nos tiene acostumbrados.

Con este envión anímico y con Messi en un nivel altísimo, el sueño de ser campeones es posible.l