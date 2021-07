Abrazados a una gran ilusión

04/07/2021 - 03:01 Deportivo

Por Pablo Martel

DT de Güemes

Considero que Argentina, en el análisis de los 90 minutos, ha sido superior. Los primeros 20 o 25 minutos de la selección han sido muy buenos, lapso en el cual se han generando muchas situaciones de gol, por lo que tranquilamente se podría haber puesto en ventaja de manera temprana.

Ecuador ha tenido algunas situaciones también. Quizás no por mérito propio sino por algunos descuidos de nuestra selección. Pero dentro de ese escenario de lo que fue el primer tiempo, la selección argentina merecía irse al descanso en ventaja y por suerte pudo conseguirlo.

En el segundo tiempo, la selección de Ecuador ha salido a buscar empatar el partido adelantando sus líneas. Y ha generado algunas situaciones. Quizás no fueron tan claras, pero sí las ha generado.

Y Argentina ha sido paciente, ha esperado su momento. No considero que se haya refugiado atrás, lo que pasó fue que no podía agarrar la pelota para defenderse con la posesión de la misma.

Creo que los cambios le han hecho muy bien al equipo. Tanto el ingreso de Di María como el de Guido Rodríguez le han dado esa frescura de mitad de cancha hacia adelante que estaba necesitando la selección. Con eso el equipo se acomodó mejor, siguió siendo paciente y después ha podido ampliar el marcador por todo lo bueno que había hecho hasta el momento.

Triunfo justo

Fue un triunfo justo. El equipo mostró cosas muy importantes, manteniendo una línea y un nivel como lo viene mostrando. Me gusta cuando presiona alto, no pierde el orden, tiene bien definida su estructura 4-4-2 cuando defiende y también me gusta el juego posicional cuando ataca. Eso es muy importante. También me gusta el compromiso que se ve de esfuerzo colectivo a la hora de recuperar la pelota.

Si a todo esto que venimos marcando le agregamos que Messi está teniendo una muy buena Copa América, las cosas se pueden llegar a facilitar. Sigo creyendo y sigo sosteniendo que podemos llegar a la final y conseguir algo importante.l