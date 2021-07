"Tortuga" Deck: “En 10 días voy a ponerme bien”

05/07/2021 - 21:06 Deportivo

Gabriel Deck se sumó hoy al plantel de la Selección Argentina de básquet, tras recibir el alta médica, luego de recuperarse del coronavirus. El alero santiagueño llegó a Las Vegas para sumarse a la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, el segundo en su carrera.

Ya en suelo estadounidense, el alero oriundo de la ciudad de Colonia Dora, reveló como se siente desde lo físico, para afrontar la competencia.

“Estuve más de 10 días aislado en Colonia Dora, mi pueblo, sin poder hacer, ni un entrenamiento. Luego, cuando el nuevo testeo me dio negativo, me fui a Buenos Aires a hacerme los estudios y recién cuando estuvieron los resultados, pude embarcar para acá. Estoy muy contento. Y ya más tranquilo. En realidad, siempre tuve paciencia, no me desesperé, pero tenía muchas ganas de sumarme”, resaltó en charla con Prensa CAB.

Tortuga, también contó como convivió con la enfermedad.

“Claro que cuando me enteré del positivo se me derrumbó todo un poco. Fue algo frustrante, es verdad, porque veía las publicaciones en las redes de CAB y me daba ganas de estar acá, con todos. Pero sabía que era imposible, que debía esperar un poco más y ya llegaría el momento. Por suerte ya estoy acá y miro para adelante. A ponerme bien ahora”.

Deck contó que en estos poco más de 10 días no hizo “nada, cero”, porque estaba en su casa sin las condiciones para entrenarse. Admite que “en los primeros días me va a costar bastante”, pero asegura “que en 10 días voy a estar bien”.