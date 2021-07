Matías Mier, el volante que pidió Gustavo Coleoni

06/07/2021 - 23:30 Deportivo

El arranque del Torneo de la Liga Profesional está cada vez más cerca y en Central Córdoba siguen buscando al menos un refuerzo más para el equipo. El entrenador Gustavo Coleoni insiste por un volante y el que pidió es el uruguayo Matías Mier, que actualmente milita en el Deportivo Independiente Medellín (DIM) de Colombia.

El jugador, de 30 años, es del agrado del “Sapo” y la dirigencia ya inició las gestiones para incorporarlo. En tanto, Mier busca desvincularse del DIM, en busca de tener mayor rodaje, y ve con agrado la posibilidad de llegar a Santiago, aunque también analiza otras alternativas.

Jugar en el fútbol argentino es algo que seduce mucho al uruguayo, que quiere vivir esa experiencia por primera vez en su carrera y Central Córdoba podría darle esa posibilidad.

Nacido el 2 de agosto de 1990 en Montevideo, Matías se inició en Rentistas, club en el que debutó en Primera en la temporada 2007/08. Luego pasó por Fénix y en el 2011 se dio el gusto de llegar a Peñarol, uno de los grandes de Uruguay.

Luego tuvo una incursión por Chile, vistiendo las camisetas de Universidad Católica y Santiago Wandereres, para regresar a Rentistas en el 2015. Al año siguiente jugó en Muaither S.C. de Qatar y volvió a Peñarol en el 2017.

La carrera de Miers continuó en Colombia, donde militó en Junior, La Equidad y el DIM.

La intención de la dirigencia ferroviaria es poder cerrar esta semana el fichaje de Miers, para que pueda sumarse al equipo de Coleoni antes del inicio de la Liga Profesional.

Por otra parte, se enfrió lo de Lucas Melano, ya que el delantero cordobés optaría por Estudiantes. En tanto, Hugo Vera Oviedo se convirtió en refuerzo de Instituto de Córdoba.

Debuta el lunes 19, a las 18

Se dio a conocer la programación de la primera fecha de la Liga Profesional y Central Córdoba debutará el lunes 19 de julio, a las 18, ante Banfield, posiblemente en el Único. La fecha inicial se jugará así: Viernes 16: 19, Unión vs. Boca y 21.15, Sarmiento vs. Estudiantes. Sábado 17: 13.30, Patronato vs. Aldosivi; 15.45, Newell’s vs. Talleres; 18, Gimnasia vs. Platense; 20.15, Vélez vs. Racing Club. Domingo 18: 13.30, Huracán vs. Defensa y Justicia; 15.45, Arsenal vs. San Lorenzo; 18, River vs. Colón; 20.15, Independiente vs. Argentinos. Lunes 19: 18, Central Córdoba vs. Banfield y 20.15, Godoy Cruz vs. Rosario Central.

