El presidente de Güemes destacó la labor de su equipo

06/07/2021 - 23:34 Deportivo

Güemes tuvo un tropezón ante Almagro. Pero am pesar del 0-2 del domingo pasado en el Estadio Único Madre de Ciudades, el equipo sigue puntero de la Zona B de la Primera Nacional. Por eso sorprendió que un grupo de hinchas haya insultado al entrenador Pablo Martel tras la derrota ante el “Tricolor”.

El presidente del “Gaucho”, Eduardo Makhoul, se refirió a esta situación en Radio Panorama. “Esto es fútbol, se gana, se empata y se pierde. Los de Güemes pareciera que se están acostumbrando a ganar y que no se puede perder. Pero la realidad indica que Güemes va puntero y está jugando el Nacional B por primera vez en sus 88 años de historia”, arrancó diciendo.

“Como Güemes viene ganando y se escapa en la punta, el hincha espera que gane en el Estadio Único también, pero no se nos viene dando. Será la próxima fecha o la que viene, no nos tenemos que desesperar”, agregó.

El titular “Gaucho” pidió calma y, sobre todo, paciencia. “Si bien es cierto que no esperábamos encontrarnos punteros, teníamos las ganas de jugar un Nacional B. Este es un campeonato difícil, mucho más que cualquier otra categoría. Ustedes han visto descender a River y cuanto le costó ascender de nuevo, eso para que lo compare el hincha santiagueño de Güemes. El Nacional B es muy difícil y nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para ser protagonistas. Y hoy Güemes lo está siendo, tenemos un excelente equipo, un excelente cuerpo técnico y una comisión que acompaña. Y el hincha también acompaña, lo que pasa que a veces la pasión puede más que la razón y hace que el hincha quiera ganar todo. Yo también soy hincha y quiero ganar todo, pero hay que ser paciente, saber esperar”, manifestó.

“Hay equipos muy importantes en este torneo y no ganan, como Ferro Carril Oeste, Instituto, San Martín de San Juan. Tenemos que estar contentos de poder jugar un Nacional B y saber que otro equipo santiagueño está dejando bien a la provincia”, añadió.

Por último, dijo: “Muchas veces hay otros intereses en estas cosas, pero no hay que detenerse en eso ni darles importancia. Pero sí hay que tener cuidado. Y como dirigentes tenemos que tener la frialdad, al igual que el cuerpo técnico, que no debe contestar ni darle la importancia que no se merece cuando gente inadaptada diga algo, porque Güemes va primero y hay que festejar. Por más que haya gente, que son muy pocos, con otras intenciones, Güemes ha crecido mucho y nunca se puede conformar a todos”.