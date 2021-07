Palacios Alvarenga: “Los resultados no se dieron por muchos factores”

06/07/2021 - 23:38 Deportivo

A la espera de la confirmación de un nuevo cuerpo técnico, el plantel profesional del Mitre se entrena de cara a los últimos compromisos. Y en ese contexto, el delantero Pablo Palacios Alvarenga analizó el momento que atraviesa el equipo.

“Es un momento difícil, de esto se sale trabajando y estamos en eso. Lo veo bien al equipo, ya planificamos el partido ante Atlanta que va a ser muy importante. Hoy no me toca estar por la expulsión, tengo que cumplir una fecha más. Pero estamos bien y entusiasmados a la espera del nuevo cuerpo técnico”.

A su vez, el atacante remarcó: “Los resultados no se dieron por muchos factores, tenemos equipo, la suerte quizá no nos acompañó, pero no es excusa. De esto se sale trabajando, tenemos la posibilidad de incorporar 4 jugadores y allí tenemos que acertar. El sábado es una prueba importante, luego nos enfocaremos en Chacarita y haremos borrón y cuenta nueva”, cerró.