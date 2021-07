Messi tras la victoria frente a Colombia: “Estamos muy ilusionados y felices”

07/07/2021 - 01:42 Deportivo

La Selección Argentina eliminó a Colombia y se clasificó a la final de la Copa América. Su capitán, Lionel Messi, quedó a las puertas de un título muy anhelado en la recta final de su historia con la camiseta celeste y blanca. Se viene Brasil, el anfitrión, en el mítico estadio Maracaná, aunque sin público. Esta será la cuarta final de la “Pulga” en seis participaciones y una buena revancha para levantar su primer título con la “mayor”.

“Fue un partido duro, lo merecíamos, lo buscamos. Por momentos se hizo difícil porque entregamos la pelota y ellos se venían. Después tenemos a Dibu (Emiliano Martínez) que es un fenómeno, sabíamos que iba a atajar. Lo conocemos, sabemos lo que es y confiábamos en él. Se lo merece”, fueron las primeras palabras de Messi en un diálogo con TyC Sports.

En cuanto a las declaraciones de Neymar, quien deseó definir el título con la Selección Argentina, aunque aclaró que Brasil sería el campeón, Messi explicó: “Estamos en la final los dos, yo se que Ney lo dijo por un lado porque somos amigos y quería que yo esté también. Seguro va a ser muy igualada y complicada. Estamos muy ilusionados, conseguimos el primer objetivo que era la final, jugar todos los partidos, y ahora más ilusionados vamos en búsqueda de esa Copa”.

“Ya en la copa pasada el grupo se había hecho fuerte, había terminado con una buena imagen y otra vez fuimos de menor a mayor. Muchas veces es más fácil jugar contra europeos que este tipo de partidos porque hay más espacios y se juega más. Nosotros lo intentamos y por suerte se nos dio”, añadió.

Por último, Messi les dejó a los hinchas argentinos un mensaje esperanzador: “Estamos muy ilusionados, felices, en lo personal me toca jugar una final más, lo que más quiero es ganar un título con la Selección, pero más allá de levantar la copa o no, creo que disfruté mucho estos 45 días difíciles sin ver a la familia. Algunos de los chicos fueron papás y no pudieron estar presentes en el día de los nacimientos de sus hijos que es lo más importante de la vida”.