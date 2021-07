“Dibu” Martínez: “Brasil es un equipazo, pero vamos a ir a ganar”

07/07/2021 - 01:44 Deportivo

El arquero del seleccionado argentino de fútbol, Emiliano Martínez, gran figura en la clasificación a la final de la Copa América, aseguró que Brasil es “un equipazo”, pero que buscarán el triunfo que ponga fin a 28 años sin títulos.

“Esto es cuestión de suerte (los penales), hoy (por anoche), me tocó a mí. Brasil es un equipazo, pero nosotros tenemos un gran entrenador y al mejor jugador del mundo. Vamos a ir a ganar”, aseguró Martínez en diálogo con TyC Sports.

El golero del selecionado argentino de fútbol, Emiliano Martínez, atajó tres penales ante Colombia en una definición emotiva y titánica, y se erigió en héroe de la noche para el pase a la final del próximo sábado en el Maracaná de Río de Janeiro.

Emocionado, “Dibu”, que fue papá de una nena hace apenas cuatro días (según contó su hermano Alejandro en TyC Sports), no ocultó sus lágrimas ante la prensa. Le costó arrancar y construir las palabras. Se le juntó todo. Pero arrancó y expresó lo que fue esta durísima semifinal: “No tengo palabras. Venimos desde hace 40 días encerrados. Somos los únicos que no hemos roto la burbuja. No pudimos ver a nadie. Estamos solos con el cuerpo técnico, con el staff, con los dirigentes, con los cocineros. Es un trabajo en conjunto de 70 personas. Venimos por un sueño. Lo dijimos desde el primer día. Y qué mejor que contra Brasil en su cancha”, indicó el arquero de Aston Villa de Inglaterra.

De Colombia, reconociendo la dureza del adversario, comentó: “Ellos jugaron un gran partido. Metieron todo lo que podían. Nosotros tuvimos un par de ocasiones para el 2-1, pero ellos son muy fuertes. Y en los penales era una cuestión de suerte, me tocó a mí poder contener y darle el triunfo al equipo”, contó.

El golero dijo que hay que celebrar el pasaje, pero hay que ser prudente y trabajar duro y concentrados para la final. “No va a ser sencilla ante el dueño de casa, Brasil, el próximo fin de semana. Pero vamos a ir a ganarla”, indicó.