Farina no ocultó su dolor por la muerte de “Lole”

08/07/2021 - 01:26 Deportivo

El “Lole” falleció a los 79 años y la noticia golpeó fuerte a quien fue amigo personal del ex Fórmula 1, Héctor “Toti” Farina, director del Autódromo de Termas de Río Hondo. Manifestó su profundo dolor por lo sucedido diciendo: “Hemos recibido la peor de las noticias, el “Lole” es un amigo y compañero de esta pasión del automovilismo, tuve el honor de manejar uno de sus autos, en este momento me vienen a la cabeza muchos recuerdos lindos. Siempre ha sido un señor respetado y querido en todo el mundo, una persona de bien que nos representó al más alto nivel como la Fórmula 1 con un subcampeonato en 1981. Sinceramente, en este duro momento, me siento muy angustiado por esto. Personalmente y de parte de todo el Autódromo de Termas de Río Hondo, además de toda la provincia de Santiago del Estero, queremos enviar nuestro más sentido pésame a la familia, deseando que tengan las fuerzas suficientes para superar esta pérdida”.

Admiración

Persona admirada por muchos más allá del deportista o la política, supo cosechar infinidad de amigos en su Santa Fe natal, en su amada Argentina y el mundo entero. En Santiago del Estero la terrible noticia pegó fuerte en la sensibilidad de alguien que supo ocupar uno de esos lugares de privilegio que el “Lole” les otorgó a sus mejores amigos, Héctor “Toti” Farina, quien supo ocupar la butaca de aquel auto de Fórmula 2 Nacional, que dejó libre Reutemann antes de partir a Europa. Gracias a un proyecto del Automóvil Club Argentino para incursionar en el ámbito internacional en 1969. Finalmente “Toti” Farina completó: “Tuve el honor de pilotear el auto de Mecánica Argentina Fórmula 2 con el que corría Reutemann. Después que él se fue a Europa, formamos equipo con Rubén Bulla y Osvaldo Bescia, luego he tenido la satisfacción de poder traer ese auto a Termas y hoy tenerlo exhibido entre las mejores piezas históricas del Museo del Automóvil. Siempre lo recordaré con mucho respeto”.