Campeones por encima de todo

11/07/2021 - 02:43 Deportivo

Es difícil abstraerse de la emoción, tuve que secarme las lágrimas antes de empezar a escribir. La Argentina es campeón de América por encima de todo; Messi es campeón por encima de todo.

Creo que Brasil jugó con los dientes apretados y la Argentina jugó una final. Me parece que de los dos equipos, el que jugó la final de su vida fue la Argentina.

Fue uno de esos partidos muy parejos, que se definen en los detalles. Pudimos hacer el gol y después la Argentina emocionó por la forma en que lo defendió al partido. A lo mejor Brasil tiene mejores individualidades y hasta un mejor equipo, pero si es que existe alguna diferencia de equipo, hoy la Argentina lo emparejó. Y lo emparejó con actitud, con mucho huevo, con mucho orden defensivo. Jugó enojado la Argentina. Jugó pintado de guerra y sin puntos bajos, defendiendo y atacando cada pelota como si fuera la última. Y estoy convencido de que los jugadores jugaron para salir campeones pero, más que nada, para darle una copa a Messi.

Tácticamente es muy difícil de analizar este partido. El técnico buscó con Di María lo que hizo, que fue desnivelar por afuera. Y apostó a la experiencia de Di María para jugar finales. Y si bien no tomó buenas decisiones, hizo el gol y fue vertical. Apostó por Lo Celso que por ahí no estaba en un buen momento, pero hizo un esfuerzo grande porque no la siente a esa función.

Defensiva y actitudinalmente fue perfecto lo de la Argentina. De Paul fue perfecto y merece un párrafo aparte porque tuvo una Copa excelente.

Llegar a una final no es fácil, por eso no quiero olvidarme de todos aquellos jugadores que llegaron a jugar una final en los ciclos de Martino y de Sabella y no tuvieron la suerte de ganarla. Estoy feliz por la Argentina, feliz por Messi, feliz por este pueblo tan castigado por esta mierda. ¡Vamos, Argentina!