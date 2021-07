Gabriel Deck: “Estamos muy ilusionados con Tokio”

12/07/2021 - 19:19 Deportivo

El santiagueño Gabriel Deck, uno de los jugadores más importante que el seleccionado argentino de básquet presentará en los Juegos Olímpicos de Tokio, no ocultó su ilusión con vistas a ese torneo. El alero, ex Quimsa, reconoció, que tiene “la ambición” de mejorar lo hecho en el último Mundial, donde el conjunto albiceleste se quedó con el subcampeonato.

“Estoy y estamos muy ilusionados con Tokio. Y contentos con el rendimiento del equipo en estos días, en los entrenamientos y en el primer amistoso (derrota ante Australia). Noto que estamos todos en la misma línea y sintonía, con ganas de jugar y con la ambición de hacerlo mejor que en el Mundial”, manifestó tortuga.

“Tenemos el material, nos gusta la idea de Oveja, de jugar incluso más rápido, de ser más agresivos. Será un torneo distinto y tenemos que estar preparados. Si queremos volver a hacer algo importante, tenemos que apuntar a jugar mejor”, añadió.

“El equipo está para competir al máximo nivel. Ya lo demostró, eso es lo más importante. En el grupo no existe el pensamiento “contra éste no se puede’. Sabemos que podemos ganarle a cualquiera. Pero hay que ir día a día, se puede ir dando o no. Lo del 2019 nos dejó confianza pero no nos garantiza nada”, completó.

El oriundo de la ciudad de Colonia Dora, también reveló como se sintió tras disputar su primer partido.

“Bien, bien. Acordamos con Sergio (Hernández) jugar un rato, tocar la cancha porque sentí que me hacía falta jugar. En la cancha me sentí bien, aunque terminé cansado. En realidad, en estos días estoy un poco así, todavía me cuesta, porque en la Argentina prácticamente no había hecho nada, pero día a día voy mejorando y ganando forma. Creo que, a esta altura, estoy mejor de lo que esperaba. Pensé que me costaría algo más”, contó.