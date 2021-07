Makhoul: “El tiempo dirá hasta dónde podemos llegar”

13/07/2021 - 03:03 Deportivo

El sueño azulgrana es cada vez más grande. En el ascenso argentino, no sucede seguido el hecho de que un equipo recién ascendido sea puntero y con una diferencia cómoda en medio de un campeonato. Y Güemes lo logró.

El domingo se sacó la espina y volvió a sumar de local después de cinco fechas de sequía en esa condición. Además, le sacó cinco puntos a su inmediato perseguidor, cumplidas ya 16 jornadas de la Primera Nacional.

Ayer, el presidente azulgrana Eduardo Makhoul destacó el trabajo que se viene haciendo en el club. Elogió al cuerpo técnico y jugadores y reconoció que el sueño es que Santiago tenga un equipo más en Primera. “Cuando jugábamos el Federal B, decíamos que éramos nuevos y que estábamos aprendiendo de la categoría. Dijimos lo mismo cuando ascendimos al Federal A y ahora, por más que tengamos este presente, decimos que estamos conociendo la Primera Nacional. No conocemos la categoría y vamos despacio. Lo que sí sabemos es que estamos trabajando con mucha humildad, trabajando juntos jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, e hinchas de todas las agrupaciones. Tiramos para adelante para llegar a un objetivo”.

“Puertas para adentro, siempre decimos que tenemos que ser siempre protagonistas. El tiempo dirá hasta dónde podemos llegar. Dios quiera que esto tenga un premio y que podamos tener otro equipo en lo más alto del fútbol argentino. Nosotros soñamos con llevarlo a Güemes lo más alto posible, sabiendo que tenemos el acompañamiento del Gobierno y el de todos los santiagueños”, aseguró Makhoul.

Seguidamente, el dirigente agregó: “Sabemos que debemos ir despacio. Hay que pensar en ir con humildad y redondear un buen torneo. Cuando lleguemos a las instancias de definiciones veremos si podemos llegar a estar entre los mejores cuatro y después, si podemos alcanzar una final. Si tenemos esa suerte, iremos por todo. La verdad que queremos tener un equipo más en Primera. Nuestro gobernador invirtió en un estadio hermoso y queremos estar a la altura para llegar a tener la chance de jugar en Primera. Tener esa oportunidad de jugar con los mejores del país”, aseveró el presidente de Güemes, puntero de la Zona B de la Primera Nacional.

El presidente y el final de la racha adversa

“La verdad en lo personal estoy muy contento por haber ganado el domingo, pero sabemos que esto es fútbol y que se puede ganar, perder o empatar. Veníamos con más triunfos de visitante que de local. A veces la suerte no estuvo de nuestro lado, pero Güemes es un equipo que juega con un sistema ofensivo, que siempre ataca. Muchos de los que venían a jugar a Santiago se nos metían atrás y eso nos complicaba por esa desesperación por abrir el marcador y ganar. Eso nos jugaba en contra y los resultados de local no llegaban. La victoria del domingo deja a las claras de lo que somos. A nivel nacional, ya se habla de un equipo que juega bien, que está puntero con un plantel con santiagueños y un cuerpo técnico bien santiagueño. Ellos están demostrando estar a la altura de las circunstancias, siendo la primera vez que les toca jugar un torneo como la Primera Nacional. Estamos punteros con cinco puntos de diferencia respecto de los segundos”, confesó Makhoul.

“Respeto los reclamos, pero no los comprendo”

El presidente de Güemes, Eduardo Makhoul, se refirió a los reclamos que recibió Pablo Martel en la derrota ante Almagro de la fecha pasada, de parte de allegados. “Yo respeto al hincha, pero ese respeto debe ser recíproco. Cuando un equipo gana, todos salen contentos. Y cuando se pierde, hay que saber perder. Entiendo que el hincha es muchas veces más pasional que racional. No lo comprendo que pase con Güemes porque venimos punteros, demostrando que siempre se sale a ganar. No hay por qué reclamarle a un técnico que nos hizo ascender dos categorías y que encima va puntero. Igualmente, respeto porque todos tienen derecho a expresarse, pero la realidad marca que Güemes es un equipo competitivo, sacrificado y que no se merece reproche. Estamos trabajando por el objetivo que queremos. Nadie sale a perder. Creo que de alguna manera se han acostumbrado a ganar. En lo personal, estoy orgulloso de esta campaña y los felicito. Soy ambicioso como el hincha. Soy presidente pero soy hincha”, declaró el directivo.

Sobre el respeto que se ganó Güemes institución, Eduardo Makhoul destacó:

“Tenemos una muy buena relación con todos los dirigentes, en el marco del respeto. Hablamos siempre con todos. Desde la AFA han tenido una mirada federal y a todos los equipos nos atienden de la misma manera. A Güemes se lo respeta, porque trabajó y ganó partidos importantes para que en la categoría tenga ese respeto. Demostramos capacidad, trabajo y humildad”.

“Güemes es un equipo comprometido, que siempre va a buscar. De visitante y de local tiene esa misma postura. Son todos humildes, perfil bajo y un grupo que trabaja. Lo que rescato es que son futbolistas que se conocen. Que vienen jugando desde hace mucho tiempo juntos. Además llegaron refuerzos de jerarquía y eso hace que estemos ante un equipo que siempre va a buscar los tres puntos, en todas las canchas”, cerró Makhoul.