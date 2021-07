Deck y los Juegos Olímpicos: “Podemos ganarle a cualquiera”

13/07/2021 - 03:18 Deportivo

Gabriel “Tortuga” Deck confía en el seleccionado argentino, en cada uno de sus compañeros y en las ideas de juego de su entrenador, por lo que se mostró convencido de que “podemos ganarle cualquiera”.

“Estoy y estamos muy ilusionados con Tokio. Y contentos con el rendimiento del equipo en estos días, en los entrenamientos y en el primer amistosos. Noto que estamos todos en la misma línea y sintonía, con ganas de jugar y con la ambición de hacerlo mejor que en el Mundial”, explicó el santiagueño en una entrevista con Julián Mozo de Prensa CAB.

¿Y se puede?

Yo creo que sí. Tenemos el material, nos gusta la idea de Oveja, de jugar incluso más rápido, de ser más agresivos. Será un torneo distinto y tenemos que estar preparados. Si queremos volver a hacer algo importante, tenemos que apuntar a jugar mejor.

Dijiste torneo distinto. ¿También es más difícil?

Posiblemente. Pero, como en China, tenemos que ganarles a los que nos toquen. Todos son difíciles para nosotros, pero tenemos que mirar para adentro, pensar en el equipo y perfeccionar todo.

Hoy están muy centrados en ustedes, en esa identidad.

Claro, hoy 100% en lo nuestro, es parte de este proceso. Agarrar ritmo, entender bien lo que quiere Sergio, porque si no estamos finos será todo mucho más difícil por la calidad de los rivales.

¿Para qué sentís que está el equipo?

El equipo está para competir al máximo nivel. Ya lo demostró, eso es lo más importante. En el grupo no existe el pensamiento “contra éste no se puede”. Sabemos que podemos ganarle a cualquiera. Pero hay que ir día a día, se puede ir dando o no. Lo del 2019 nos dejó confianza pero no nos garantiza nada.

¿Cómo fue la experiencia NBA?

Bien, bien, de 10. Me gustó llegar y poder jugar, demostrar lo que puedo hacer. Uno siempre sueña con eso y lo disfruté, cada entrenamiento, cada partido, cada minuto que estuve en ese mundo.

¿Fue la NBA lo que esperabas, más fácil o más difícil?

Desde el primer partido me he adaptado bien, he podido correr la cancha y hacer ese juego que me viene bien. Realmente me ha resultado fácil jugar y he estado cómodo en el juego.

¿Algo te sorprendió?

Y sí, el ritmo. Me sorprendió ese ir y venir constante, el jugar a tantas posesiones.

¿Y te sorprendió adaptarte tan rápido?

Y, pensé que eran pocos 10 partidos, fui un poco con la imagen que me iba a costar, con algo de incertidumbre, pero cuando empecé a entrenar con el equipo me di cuenta de que iba a estar bien.

¿Sentís que lo que hiciste alcanzó para ganarte un lugar la próxima temporada o te lo vas a tener que ganar en el training camp?

No lo sé. Yo me sentí bien y eso me dejó tranquilo, lo que pase no dependerá de mí. Los scouts me venían siguiendo, me conocían y me parece que quedaron contentos conmigo. Se verá...

¿Te mantiene intranquilo en algo no tener contrato garantizado?

No, estoy muy tranquilo y muy concentrado en esto, estar bien acá y llegar lo más alto posible con la Selección.