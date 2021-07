VIDEO | McGregor fue operado con éxito y desafió a Poirier: “Iré por ti”

13/07/2021 - 11:15 Deportivo

El irlandés Conor McGregor, máxima figura de las Artes Marciales Mixtas (MMA) y el deportista que más dinero ganó en 2020, fue operado con éxito de la fractura que sufrió el sábado pasado en el combate que perdió en Las Vegas ante el campeón mundial estadounidense Dustin Poirier, en la UFC 264, y ya lo desafió para realizar la cuarta pelea entre ambos.

"Dustin, puedes celebrar esa victoria ilegítima todo lo que quieras, pero no hiciste nada allí. En el segundo round lo habría demostrado todo, iré por ti, vamos. Me reconstruiré y volveremos mejor que nunca. Vamos equipo", dijo el polémico irlandés en un video tras la intervención.

McGregor perdió la pelea en el primer round por KO técnico y es que luego de sufrir la fractura, cayó a la lona y ya no se pudo levantar, por lo que tuvo que ser retirado del octágono de emergencia y llevado al hospital, después de haber recibido mucho castigo en los primeros cinco minutos de combate.

