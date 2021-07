“Leo” Gutiérrez y el nuevo Olímpico: “La idea es que sea un equipo agresivo”

15/07/2021 - 04:02 Deportivo

"Leo” pisa el parqué del Vicente Rosales con una sonrisa. Francisco, su hijo, está a punto de trabajar con un grupo de jugadores en fundamentos específicos. Se abraza con Guillermo Aliende, que llega de su paso por San Isidro. Se abraza con “Juane” De la Fuente, que adelantó su llegada a la provincia. Y así con cada uno de los presentes.

Al entrenador cordobés sólo le queda una ficha de mayores por cubrir. Es decir, el plantel está casi completo y en pocos días comenzarán a arribar los demás jugadores para el inicio de la pretemporada.

“Ya hemos terminado de armar el equipo. Vamos a dejar una ficha mayor libre, como hemos hecho las últimas dos temporadas. La idea es ser un poco menos anárquico, tener un poco más de control en el juego estacionado y buscar correr de contragolpe, porque tenemos jugadores que lo pueden hacer. Que sea un equipo agresivo, compacto, que se presten el balón y no depender de una o dos fichas en ataque sino que el equipo entero se sienta enfocado en la ofensiva”, arrancó “Leo”, en exclusiva con EL LIBERAL.

La pretemporada no tiene fecha de inicio, pero ya hay un grupo trabajando, a las órdenes de Francisco Gutiérrez. “Pensamos que a mediados de agosto puede estar empezando. Y lo que estamos realizando con los juveniles y reclutados del club son fundamentos específicos de dribbling, de tiro, de distintas definiciones, intentar que no pierdan en lo físico, y metiéndoles cosas que a lo mejor no hacen durante la temporada. Es necesario siempre tener una persona encargada de eso. Hoy está haciendo sus primeras armas mi hijo (Francisco), que se estuvo capacitando para hacerlo. Hablamos con los dirigentes para ver la posibilidad de sumarlo y les gustó la idea. De a poquito todos los chicos del club tendrán la posibilidad de ir una o dos días por semana a tener entrenamientos específicos de fundamento con Francisco”.

Con respecto al plantel de la temporada pasada, Olímpico tendrá cuatro caras nuevas: Francisco Filippa, Sebastián Morales, Tomás Zanzottera y Michael Buchanan. “Leo” presentó a cada uno de ellos.

Francisco Filippa. “Es un chico que se formó en una franquicia de la Liga como Bahía Básquet, con muchos fundamentos de juego sin balón. Es muy agresivo a la hora de defender. Es un jugador que puede tirar de 3 puntos a pie firme. Juega muy bien el pick and roll en caída. Y se mueve muy bien sin balón. Cuando el resto está jugando en penetración o en algún otro sistema de pick and roll, gana muy bien las espaldas de sus defensores”.

Sebastián Morales. “Jugó mucho tiempo de su carrera de 3 y en el último tiempo pasó a jugar en la posición de 4 por el sistema de juego que hay en la Argentina y en el mundo. Puede tirar a pie firme. Puede tirar en movimiento. Es un jugador agresivo al correr. Sabe penetrar bien. Y cuando le dan la pelota en el poste bajo, sabe definir también. Nosotros lo vamos a utilizar mucho más en la posición de ala pívot que en la de alero”.

Tomás Zanzottera. “En los últimos años ha crecido muchísimo y está buscando tener un poquito más de responsabilidad en el sentido de ser titular y llevar adelante la ofensiva. Es un jugador que puede tirar de 3 puntos a pie firme, lo suele hacer en dribbling, puede jugar el pick and roll, sabe jugar los rulos a la salida de cortinas directas e indirectas. Corre muy bien el campo. Ocupa bien los espacios. Y lo que he notado en los últimos años de él es que ha levantado su promedio de asistencias y que ha mirado más el juego hacia los compañeros y no tanto en anotar siempre él. Eso me pareció muy bueno”.

Michael Buchanan. “Viene de jugar dos años consecutivos en la LEB Oro de España, que es una competencia muy parecida a la nuestra. Y saca mucha ventaja a la hora del pick and roll y caída y en ganar espacios en la ofensiva para que le pasen rápido el balón y defina con gancho o con movimientos de piernas muy buenos. Es un jugador versátil, que sabe correr bien la cancha. Y que cuando le dan la pelota en el poste bajo, pasa bien el balón y define muy bien cerca del aro”.

Olímpico armó un plantel interesante y hasta podría potenciarlo como la última ficha de mayores. El objetivo es mejorar la última campaña e ir para arriba en una temporada que podría ser la del regreso de público a las canchas.

“Sería ideal que vuelva el público, pero todo con calma, todo con cautela y ver cómo va transcurriendo toda esta pandemia, que realmente nos está azotando, no solamente a los argentinos sino a todo al mundo, de una forma muy dura y muy brusca. Nos ha sacado de nuestro hábitat natural y nos tenemos que estar adaptando de a poco a todo lo que conlleva una pandemia. Yo estoy contento por lo que estamos armando en el club, por los objetivos que nos vamos a poner nosotros como equipo. Después, los demás son condimentos muy lindos, pero seguramente con el tiempo lo vamos a poder disfrutar un poquito más, cuando estemos todos mucho más tranquilos y que esto pase un poco más. Ahora hay que tomarlo con calma, saber que puede llegar el momento que la gente vuelva a la cancha y la gente también va a tener que tener esa paciencia que se necesita para disfrutar nuevamente de alentar a su equipo”.

Después de visitar el Estadio Único: “Quedé impresionado”

“Leo” Gutiérrez conoció ayer el Estadio Único Madre de Ciudad y quedó impactado. El entrenador tuvo la posibilidad de pisar el césped y de vivir un momento increíble. La imagen fue subida por el club a sus redes sociales

“Quedé impresionado. Es alucinante. Mirar el césped, ver la cancha, saber que jugó Argentina ahí y que va a jugar muchas veces más. Cuando llegué, ver la estatua de Maradona. La verdad que es impactante, es algo alucinante”, le comentó a EL LIBERAL.

Luego, el entrenador profundizó en el tema. “Creo que es el mérito del trabajo que hace el gobierno para que la ciudad cada vez crezca un poco más. Todo lo que se haga por el deporte y por la ciudad es bienvenido. Cuando el dinero se invierte en cosas que la gente puede llegar a disfrutar o que le hace bien a la provincia es bienvenido. Y creo que es respetable lo que ha hecho el gobierno de Santiago para llevar a un nivel más alto al deporte nacional. Lo hizo con MotoGP, lo está haciendo con el fútbol. Van a venir grandes espectáculos deportivos a la ciudad. Y todo por tener un estadio tan lindo como ese”, indicó.