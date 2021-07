Galeano: “Hicimos una pretemporada buena y trabajamos mucho la consistencia de una idea”

16/07/2021 - 23:50 Deportivo

Juan Galeano se convirtió en uno de los referentes del plantel de Central Córdoba. Llegó al club a mediados del 2019, cuando se logró el ascenso a la máxima categoría, y se apresta a comenzar su tercera temporada con la camiseta del “Ferro”.

Y está muy ilusionado con el debut en este torneo. “Llegamos con ganas, con ansias. Hicimos una pretemporada buena y trabajamos mucho la consistencia de una idea de juego. Tenemos el entusiasmo y el deseo de poder llevarlo a cabo el lunes contra Banfield”, dijo en diálogo con el departamento de prensa de la entidad del barrio Oeste.

Para Galeano, es clave haber mantenido una base importante: “Si bien en el fútbol no hay nada cierto porque a veces cosas que no están armadas salen bien u otras tan armadas, no tanto; es importante que hay muchos chicos que hace rato que estamos en el club. Se ha sumado gente que está aportando lo suyo y tenemos un tiempo de trabajo con el técnico también ya en dos temporadas. Es importante que nos conozcamos como nos conocemos y seguimos sumándole cosas a todo lo bueno que ya hicimos”.

Objetivo

El volante es consciente de que el objetivo es la permanencia, pero no renuncia a la ilusión de pelar una clasificación a una copa internacional. “Siempre hay que sumarle un poco más. El torneo pasado no nos dio para clasificar a la zona campeonato, pero iremos por el sueño de una Copa, de hacer un mejor torneo, siempre con la realidad de Central Córdoba que es la permanencia, sumar buenos puntos para lo que viene”, dijo.

“Creo que sumando lo que tenemos que sumar, de a poco nos va a encontrar peleando por algo importante. Lo importante es tener siempre los pies sobre la tierra en nuestro torneo, que es la permanencia, sumar puntos y eso nos va a ir llevando a otras cosas. Va de la mano”, concluyó.