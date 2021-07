Racing visita a Vélez en un partido que promete mucho

17/07/2021 - 00:47 Deportivo

Racing Club, que vuelve a la actividad local tras perder ante Colón la final de la Copa de la Superliga, visitará a Vélez Sarsfield en un encuentro que será afrontado por ambos equipos con formaciones alternativas, debido a que priorizarán sus compromisos de los octavos de final de la Libertadores, en el inicio de un nuevo certamen de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El cotejo se jugará hoy en el estadio José Amalfitani, en el barrio porteño de Liniers, a partir de las 20.30, con el arbitraje de Germán Delfino y televisado por TNT Sports.

Racing llegó a la final de la Copa de la LPF eliminado a Vélez, en Liniers, tras un 0-0 y definición desde el punto penal. El equipo velezano fue el de mejor campaña en le etapa clasificatoria teniendo como figuras a dos jóvenes surgidos de inferiores como Thiago Almada y Luca Orellano.

Por su parte Racing jugó la final y perdió 3-0 ante Colón luego de haber eliminado a Boca en semifinales tras otro 0-0 y tiros desde los 11 metros. El común denominador de esa campaña en la fase final fue la falta de gol del equipo, pese a la presencia de Enzo Copetti y Tomás Chancalay, y que casi no pateó al arco en los tres cotejos.

En el partido ante San Pablo la oncena de Pizzi mostró un buen rendimiento es incluso pudo haber ganado, con uno de los refuerzos, Lisandro López, en el banco tras su regreso de la MLS ,y el delantero llegado de Santos Laguna de México Javier Correa, ingresando en el segundo período.

Refuerzo para el Fortín

En Vélez llegó como refuerzo el arquero boliviano Carlos Lampe (de fugaz paso por Boca en 2018), aunque no juega hoy porque no cumplió con los días de confinamiento que demanda el protocolo de Covid-19. El velezano se desprendió del arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, el uruguayo Hernán de la Fuente, el peruano Luis Abram y el chileno Pablo Galdames (libres), y no tendrá a Thiago Almada, con el seleccionado argentino que participará de los Juegos Olímpicos de Tokio.