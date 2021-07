Newell’s vs. Talleres y otros tres partidos más para la agenda de hoy

17/07/2021 - 00:48 Deportivo

Newell’s Old Boys recibirá hoy a Talleres de Córdoba, con el debut de Fernando Gamboa en su regreso como entrenador del equipo del Parque Independencia de Rosario, por la primera fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará desde las 15.45 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por la señal de cable TNT Sports.

La intensa jornada sabatina también incluye los partidos entre Aldosivi vs. Patronato, a las 13.30 y con Silvio Trucco como juez y la televisación de TNT Sports y Fox Sports Premiun; Lanús vs. Atlético Tucumán, a las 15.45 con el arbitraje de Pablo Echavarría y televisado por la señal Fox Sports y Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Platense, desde las 18, con el arbitraje de Fernando Espinoza y televisado por la señal Fox Sports.

Pablo Pérez, ausente

Gamboa, quien vuelve a dirigir a Newell’s después de 13 años, no contará hoy con el volante Pablo Pérez, quien se desgarró en el amistoso del sábado pasado contra la reserva, y en su lugar estará Jerónimo Cacciabue.

El DT rojinegro pondrá un equipo ofensivo, con un esquema 4-3-3, con un mediocampo integrado por Cacciabue, Julián Fernández y Nicolás Castro; y una delantera formada por Ramiro Sordo, Ignacio Scocco y Jonathan Cristaldo.

Newell’s no contará con los lesionados Maximiliano Rodríguez, afectado por una dolencia muscular; y Fernando Belluschi, con una dolencia en un tendón de Aquiles. Tampoco estará el delantero Juan Garro, uno de los refuerzos, quien se recupera de una lesión.