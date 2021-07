Chequeá la agenda deportiva más completa para este sábado 17 de julio

17/07/2021 - 07:10 Deportivo

SÁBADO 17 DE JULIO

NBA - PLAYOFFS

22:00 Final - Juego 5: Phoenix Suns vs Milwaukee ESPN 2

AMISTOSO

09:55 Betis vs Winterhur ESPN 3

PRIMERA NACIONAL

15:00 Gimnasia Jujuy vs Defensores de Belgrano

15:00 Tristán Suárez vs Santamarina

15:30 All Boys vs Guillermo Brown

15:30 Barracas Central vs Villa Dálmine

15:30 Independiente Rivadavia vs San Martín San Juan

18:10 Estudiantes de Buenos Aires vs Nueva Chicago TYC SPORTS

PRIMERA "B"

13:00 Deportivo Merlo vs Comunicaciones DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

13:10 JJ Urquiza vs Colegiales TYC SPORTS

15:00 Acassuso vs Defensores Unidos

15:00 Argentino de Quilmes vs Los Andes

15:00 Cañuelas vs Villa San Carlos

15:00 Sacachispas vs Fénix

15:00 San Miguel vs UAI Urquiza MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

18:00 Atlanta United vs New England Revolution ESPN 3

20:00 New York Red Bulls vs Inter Miami

23:00 Vancouver Whitecaps vs Los Ángeles Galaxy ESPN 3

23:30 Los Ángeles FC vs Real Salt Lake

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

07:55 Etapa 20 ESPN 3

TOP 12 DE LA URBA

13:30 SIC vs Pucará ESPN 3

15:30 Alumni vs Los Tilos ESPN 3

16:00 Belgrano vs Regatas Bella Vista

16:00 CUBA vs San Luis

16:00 Hindú vs Buenos Aires

16:00 Newman vs CASI

BRASILEIRAO

17:00 Ceará vs Athletico Paranaense

17:00 Sao Paulo vs Fortaleza

19:00 Corinthians vs Atlético Mineiro

21:00 Fluminense vs Gremio

F1 - GP DE GRAN BRETAÑA

08:00 Clasificación ESPN 3

GOLF: THE OPEN CHAMPIONSHIP

08:00 Tercera Ronda ESPN 2

ATP 500 - HAMBURGO

08:30 Semifinal: Krajinovic vs Djere ESPN Extra

10:30 Semifinal: Delbonis vs Carreño Busta ESPN Extra

TEST MATCH

07:00 Australia vs Francia ESPN

11:00 Gales vs Argentina ESPN

12:00 Georgia vs Escocia

20:00 Stormers vs British and Irish Lions ESPN 3

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:30 Aldosivi vs Patronato FOX SPORTS PREMIUM

15:45 Lanús vs Atlético Tucumán FOX SPORTS PREMIUM

15:45 Newell's vs Talleres TNT SPORTS

18:00 Gimnasia vs Platense FOX SPORTS PREMIUM

20:15 Vélez vs Racing TNT SPORTS

PRIMERA C

15:00 Lujan vs El Porvenir

15:00 Dock Sud vs Ituzaingó

15:00 Victoriano Arena vs Central Córdoba

CARBURANDO

15:00 Clasificación TYC SPORTS

MAJOR LEAGUE RUGBY

15:00 New York vs NOLA Gold DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

18:00 Old Glory DC vs Austin Gilgronis

21:00 Utah Warriors vs LA Giltinis DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

ESPORTS: LA LIGA PRO - TORNEO APERTURA

18:00 Durany vs Meta Gaming DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1619

19:00 Boca Juniors vs New Pampas DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1619

20:00 Malvinas Gaming vs. Furious Gaming DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1619

21:00 Coscu Army vs Wygers DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1619

UFC LAS VEGAS

20:00 Makhachev vs Moises FOX SPORTS

TÍTULO MUNDIAL SUPERWÉLTER (OMB, CMB, AMB, FIB)

21:00 Jermall Charlo (USA) vs Brian Castaño (ARG) ESPN TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

BOXEO

21:00 DIRECTV Boxing: Villa Carlos Paz DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610